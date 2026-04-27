;

VIDEO y FOTO. Perú confirma histórico cambio de localía para volver al Mundial: “Necesitamos todas las armas posibles”

“Ya está claro: la selección peruana va a jugar en la altura”, aseguró Mano Menezes, DT del combinado incaico, quien visitó un estadio ubicado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Daniel Apuy

Al igual que Chile, Perú está sumergido en una crisis a nivel de selecciones que lo dejó fuera de la Copa del Mundo por segunda edición consecutiva.

Ante la alta exigencia de las Eliminatorias Sudamericanas, el elenco inca estaría evaluando un cambio histórico en su forma de competir, dejando atrás parte de su localía en Lima para trasladarse a la altura.

Este lunes, una comisión de la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por Jean Ferrari, director general de fútbol, y Mano Menezes, entrenador de la selección, visitó la localidad de Puno, en la frontera con Bolivia, ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Revisa también:

ADN

En el lugar, supervisaron la cancha del Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, con el objetivo de evaluar la posibilidad de ejercer su localía allí en algunos partidos de las próximas clasificatorias.

ADN

Foto: Facebook @UNA

Ya está claro. La selección peruana va a jugar en la altura y en Lima. Tenemos cuatro localidades: el estadio de Alianza Lima, el de Universitario, el de Garcilaso y estamos evaluando el cuarto”, señaló el DT brasileño en conversación con Fútbol en América TV.

Para jugar las Eliminatorias necesitamos todas las armas posibles. Desde que apuntamos a jugar a casi 4 mil metros de altura, hay un tema de planificación. Es un estadio para 30 mil personas (el de Puno)”, agregó Jean Ferrari.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad