Al igual que Chile, Perú está sumergido en una crisis a nivel de selecciones que lo dejó fuera de la Copa del Mundo por segunda edición consecutiva.

Ante la alta exigencia de las Eliminatorias Sudamericanas, el elenco inca estaría evaluando un cambio histórico en su forma de competir, dejando atrás parte de su localía en Lima para trasladarse a la altura.

Este lunes, una comisión de la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por Jean Ferrari, director general de fútbol, y Mano Menezes, entrenador de la selección, visitó la localidad de Puno, en la frontera con Bolivia, ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar.

En el lugar, supervisaron la cancha del Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, con el objetivo de evaluar la posibilidad de ejercer su localía allí en algunos partidos de las próximas clasificatorias.

Foto: Facebook @UNA Ampliar

“Ya está claro. La selección peruana va a jugar en la altura y en Lima. Tenemos cuatro localidades: el estadio de Alianza Lima, el de Universitario, el de Garcilaso y estamos evaluando el cuarto”, señaló el DT brasileño en conversación con Fútbol en América TV.

“Para jugar las Eliminatorias necesitamos todas las armas posibles. Desde que apuntamos a jugar a casi 4 mil metros de altura, hay un tema de planificación. Es un estadio para 30 mil personas (el de Puno)”, agregó Jean Ferrari.