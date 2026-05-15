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Ortiz mueve sus piezas en Colo Colo: esta es la formación que prepara para enfrentar a Ñublense

El técnico de los albos prepara cambios en su once titular para recibir a los chillanejos por la Liga de Primera.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo vuelve a la acción por la fecha 12 de la Liga de Primera. El “Cacique”, que viene de caer ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga, buscará reponerse como local ante Ñublense, y el técnico Fernando Ortiz ya tiene definida la formación con la que intentará reencontrarse con los abrazos en el Estadio Monumental.

El entrenador de los albos alista varias modificaciones en relación al once que fue derrotado por el cuadro pirata. La gran novedad será el retorno de la línea de tres en defensa, esquema que le ha rendido frutos, con el regreso de Arturo Vidal a la titularidad.

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Eso sí, el estratega argentino tendrá una sensible ausencia, ya que Maximiliano Romero aún no ha logrado superar su lesión y está descartado para enfrentar al elenco de Chillán. En su lugar ingresará Leandro Hernández, quien se ubicará como enlace por detrás de Javier Correa, que quedará como único delantero.

De esta manera, la probable formación de Colo Colo para enfrentar a Ñublense será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández y Javier Correa en delantera.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs. Ñublense por la Liga de Primera?

El partido entre albos y chillanejos se jugará este domingo 17 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

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