“Economía circular”: la acusación de exdirector de Azul Azul contra Clark y sus vínculos con exdueños de Huachipato / U de Chile / Agencia Uno

En el marco de la investigación que se está llevando a cabo contra el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, por el caso Sartor, se han ido conociendo detalles de las declaraciones de diversos personeros relacionados.

Una arista de las pesquisas está en el origen de los fondos con los cuales el anterior mandamás quedó como el máximo accionista de la sociedad anónima que rige los destinos de la Universidad de Chile.

Es así como se presentó a declarar el ahora exdirector de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, quien fue muy tajante en torno a los vínculos de Clark con dueños de otros clubes del fútbol chileno.

En la declaración a la que tuvo acceso CIPER Chile, Pavez sostuvo que algunos de los beneficiados de la triangulación de fondos de inversión desde Sartor hacia Azul Azul fue Redwood Capital, propiedad de Clark, apuntando que esta empresa de asesorías prestó servicios a Cellcorp, de Patricio Kiblisky; a Ñublense, cuando todavía estaba bajo el control del mismo empresario; y Nexus Chile Health, dueña de la Isapre Nueva Masvida, que son socios de Victoriano Cerda, ex dueño de Huachipato.

Pavez detalló que Cellcorp “obtuvo financiamiento de parte de Sartor por un monto de USD$10.000.000” y que en 2019 “Sartor AGF otorgó un mutuo” a Ñublense, “el cual fue estructurado por nada más ni nada menos que Redwood Capital”.

Los nexos deportivos entre Clark, Cerda, Kiblisky y Pesce

Al margen de los negocios anteriormente expuestos, también el exdirector de Azul Azul relacionó a todos estos personeros a nivel directivo en cuanto a traspasos de jugadores.

Por una parte, apuntó a la contratación de Gustavo Álvarez como DT desde Huachipato, señalando que “Cerda sugiere su llegada a Azul Azul a través de Michael Clark, siendo que a tres meses de terminar el torneo, el mismo Cerda le renovó el contrato a Álvarez incluyendo una cláusula de 800.000 dólares, siendo primera vez en la historia que un club nacional paga una cláusula para contratar a un técnico”.

También criticó la recompra de Nicolás Guerra a Ñublense a cambio de 400.000 dólares cuando lo habían vendido a los de Chillán por 130.000 dólares en 2021; y la del volante Federico Mateos al cuadro sureño por 200 mil dólares pese a estar libre. “Dicho pago se efectuó sin otra razón que para ‘resarcir al club’”, sostuvo Juan Pablo Pavez.

Adempas, recordó el pago de 650.000 dólares a Huachipato por Israel Poblete pese a que “se sabía que quedaba libre en unos meses”, junto a otros casos de precios inflados desde el elenco acerero a la U de Chile: Gabriel Castellón (pago de 1,1 millones de dólares pese a una tasación de $412 mil dólares) y Gonzalo Montes (1,2 millones de dólares por la mitad de su carta).

“Todo lo que menciono permite advertir la existencia de un intrincado modelo de negocios, en el cual se repiten los mismos actores, como una constante: Sartor, Redwood Capital (Michael Clark), Patricio Kiblisky, Marcelo Pesce y Victoriano Cerda. Los vínculos y conflictos de interés entre este grupo de personas es obsceno. Y el corolario de esta ‘economía circular’ son las compras relacionadas entre clubes deportivos, en las que los sobreprecios en desmedro de Azul Azul son la tónica”, recalcó Juan Pablo Pavez, recalcando una concertación entre Clark, Cerda, Pesce y Kibilisky para “extraer valor de Azul Azul para beneficio personal”.