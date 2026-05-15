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Dispararon al menos 10 veces: padre e hijo resultan heridos tras ataque a balazos desde una motocicleta en La Florida

Los agresores, que utilizaban cascos para ocultar su identidad, huyeron tras el incidente. La policía civil analiza la evidencia balística recolectada en el sitio del suceso.

Mario Vergara

Dispararon al menos 10 veces: padre e hijo resultan heridos tras ataque a balazos desde una motocicleta en La Florida

Un violento ataque con armas de fuego se registró este viernes en la comuna de La Florida, dejando a un hombre de 52 años y a su hijo de 28 con lesiones de gravedad. El hecho ocurrió cerca de las 14:00 horas en la intersección de las calles Michimavida con Aconcagua, mientras ambas víctimas compartían en el antejardín de su domicilio.

Según el reporte de la Fiscalía ECOH, dos sujetos a bordo de una motocicleta pasaron frente a la vivienda. El individuo que viajaba como acompañante disparó en al menos 10 ocasiones contra los residentes antes de darse a la fuga.

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Estado de las víctimas y peritajes

Tras el ataque, vecinos del sector auxiliaron a los heridos y los trasladaron de urgencia al Hospital de La Florida.

  • Lesiones: Uno de los hombres recibió un impacto en un brazo y el otro en el muslo izquierdo.
  • Pronóstico: A pesar de la gravedad de las heridas, ambos se encuentran actualmente fuera de riesgo vital.
  • Antecedentes: La autoridad policial confirmó que ambas víctimas poseen antecedentes policiales previos.

Diligencias en curso

La Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI quedaron a cargo de las investigaciones por orden del Ministerio Público.

  • Evidencia: En el sitio del suceso se recolectó evidencia balística correspondiente a munición calibre .40.
  • Dificultad de identificación: El subprefecto Walt Dapremont señaló que, según relatos de testigos, los atacantes portaban cascos en todo momento, lo que impidió ver sus rostros.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) continúa trabajando en el lugar para establecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.

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