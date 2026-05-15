Dispararon al menos 10 veces: padre e hijo resultan heridos tras ataque a balazos desde una motocicleta en La Florida

Un violento ataque con armas de fuego se registró este viernes en la comuna de La Florida, dejando a un hombre de 52 años y a su hijo de 28 con lesiones de gravedad. El hecho ocurrió cerca de las 14:00 horas en la intersección de las calles Michimavida con Aconcagua, mientras ambas víctimas compartían en el antejardín de su domicilio.

Según el reporte de la Fiscalía ECOH, dos sujetos a bordo de una motocicleta pasaron frente a la vivienda. El individuo que viajaba como acompañante disparó en al menos 10 ocasiones contra los residentes antes de darse a la fuga.

Estado de las víctimas y peritajes

Tras el ataque, vecinos del sector auxiliaron a los heridos y los trasladaron de urgencia al Hospital de La Florida.

Lesiones: Uno de los hombres recibió un impacto en un brazo y el otro en el muslo izquierdo.

Uno de los hombres recibió un impacto en un brazo y el otro en el muslo izquierdo. Pronóstico: A pesar de la gravedad de las heridas, ambos se encuentran actualmente fuera de riesgo vital .

A pesar de la gravedad de las heridas, ambos se encuentran actualmente . Antecedentes: La autoridad policial confirmó que ambas víctimas poseen antecedentes policiales previos.

Diligencias en curso

La Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI quedaron a cargo de las investigaciones por orden del Ministerio Público.

Evidencia: En el sitio del suceso se recolectó evidencia balística correspondiente a munición calibre .40 .

En el sitio del suceso se recolectó evidencia balística correspondiente a munición . Dificultad de identificación: El subprefecto Walt Dapremont señaló que, según relatos de testigos, los atacantes portaban cascos en todo momento, lo que impidió ver sus rostros.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) continúa trabajando en el lugar para establecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.