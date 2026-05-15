El universo de ‘Los indestructibles’ se expandirá con una película completamente femenina

El mercado cinematográfico vuelve a poner la mira en una de las franquicias de acción más lucrativas de las últimas décadas y despierta el interés entre el público.

En el marco del Festival de Cannes, las productoras Eclectic Pictures y Hollywood Ventures Group (HVG) anunciaron una nueva entrega de The Expendables.

Sin embargo, este proyecto será un tanto diferente a los demás, al menos en lo que al elenco se refiere. Y es que se confirmó que será una versión completamente femenina bajo el título de The Expendabelles.

Tras años de intentos fallidos y cambios en la dirección creativa, la producción entra en una nueva etapa que busca finalmente consolidar esta expansión.

Se trata de una idea que ha estado en el tintero desde que la saga original, liderada por Sylvester Stallone, irrumpiera en la taquilla en 2010 superando los $100 millones de dólares.

Una trama con giro hacia el pasado

A diferencia de los borradores de hace una década, que incluían premisas hoy consideradas polémicas, esta reinvención se plantea como una precuela ambientada a finales de los años 90.

La historia aprovechará la tensión geopolítica característica de la era del ‘Efecto 2000′ (Y2K) para introducir a una nueva generación de élite.

Según explicaron los responsables del proyecto, la cinta busca ser un “evento cinematográfico estilizado y cargado de acción diseñado para ampliar la mitología de la franquicia, manteniéndose firme por sí misma”.

Ampliar

La producción estará a cargo de Heidi Jo Markel (Eclectic) y Glenn Gainor (HVG), quienes ya se encuentran en la fase de reclutamiento del talento creativo.

Para los involucrados, el momento actual es ideal para una propuesta de este calibre, pese a los resultados mixtos que han tenido otros intentos recientes de filmes de acción protagonizados por mujeres en la industria.

Gainor enfatizó la importancia de respetar el origen de la saga pero adaptándolo a las audiencias contemporáneas.

“Vemos esto como una oportunidad para honrar el ADN de lo que hizo que The Expendables resonara a nivel mundial, evolucionándolo de una manera que se sienta oportuna y comercialmente atractiva".

Un historial de desafíos en Hollywood

Lograr un éxito rotundo con elencos femeninos en el género de acción pura ha sido, en palabras de los analistas, un “hueso duro de roer”.

Proyectos anteriores como The 355 (2022), a pesar de contar con estrellas como Jessica Chastain y Penélope Cruz, solo alcanzaron los $27 millones de dólares a nivel mundial.

De igual forma, el reinicio de Los Ángeles de Charlie en 2019 fue considerado una decepción financiera con una recaudación global de $73 millones de dólares.

Sin embargo, el equipo de The Expendabelles confía en que la combinación de una marca establecida y una ejecución visualmente “fresca y cargada de adrenalina” será la clave para romper esa tendencia y ofrecer una experiencia inédita a los espectadores alrededor del mundo.

Ahora solo queda esperar para conocer más detalles sobre la historia a tratar y el elenco, uno de los puntos más relevantes y que podría impulsar su éxito de forma definitiva.