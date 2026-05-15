Bélgica anuncia su nómina para el Mundial 2026: tres históricos y una gran sorpresa lideran la convocatoria

La selección de Bélgica presentó oficialmente su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, torneo donde buscará volver a ser protagonista después de la decepción sufrida en Qatar 2022, cuando quedó eliminada en fase de grupos.

El técnico Rudi García apostó por un listado que combina experiencia y juventud, el cual está encabezado por figuras históricas como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois.

Una de las grandes novedades de la convocatoria es la presencia de Matías Fernández-Pardo, delantero de 21 años del Lille, quien recientemente decidió representar a Bélgica pese a haber sido considerado anteriormente por la selección española Sub 21.

Además, destacan nombres como Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Amadou Onana y Nicolas Raskin, quienes encabezan una generación de futbolistas nacidos entre 2001 y 2002, y que ilusionan a los belgas con repetir las hazañas de México 1986 y Rusia 2018, cuando se metieron entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

Cabe recordar que los “Diablos Rojos” integran el Grupo G del Mundial 2026 junto con Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Bélgica debutará el próximo 15 de junio ante Egipto en Seattle y posteriormente enfrentará a Irán y Nueva Zelanda en busca de su clasificación a la fase eliminatoria.

La nómina de Bélgica para el Mundial 2026

Arqueros

Thibaut Courtois (Real Madrid-ESP)

Senne Lammens (Manchester United-ING)

Mike Penders (Estrasburgo-FRA)

Defensas

Timothy Castagne (Fulham-ING)

Zeno Debast (Sporting Lisboa-POR)

Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion-ING)

Koni De Winter (AC Milán-ITA)

Brandon Mechele (Club Brujas-BEL)

Thomas Meunier (Lille-FRA)

Nathan Ngoy (Lille-FRA)

Joaquin Seys (Club Brujas-BEL)

Arthur Theate (Eintracht Frankfurt-ALE)

Mediocampistas

Kevin De Bruyne (Nápoles-ITA)

Amadou Onana (Aston Villa-ING)

Nicolas Raskin (Glasgow Rangers-ESC)

Youri Tielemans (Aston Villa-ING)

Hans Vanaken (Club Brujas-BEL)

Axel Witsel (Girona-ESP)

Delanteros

Charles De Ketelaere (Atalanta-ITA)

Jérémy Doku (Manchester City-ING)

Matías Fernández-Pardo (Lille-FRA)

Romelu Lukaku (Nápoles-ITA)

Dodi Lukebakio (Benfica-POR)

Diego Moreira (Estrasburgo-FRA)

Alexis Saelemaekers (AC Milán-ITA)

Leandro Trossard (Arsenal-ING)