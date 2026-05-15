Bélgica anuncia su nómina para el Mundial 2026: tres históricos y una gran sorpresa lideran la convocatoria
El técnico Rudi García dio a conocer el listado de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo de Norteamérica.
La selección de Bélgica presentó oficialmente su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, torneo donde buscará volver a ser protagonista después de la decepción sufrida en Qatar 2022, cuando quedó eliminada en fase de grupos.
El técnico Rudi García apostó por un listado que combina experiencia y juventud, el cual está encabezado por figuras históricas como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois.
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Una de las grandes novedades de la convocatoria es la presencia de Matías Fernández-Pardo, delantero de 21 años del Lille, quien recientemente decidió representar a Bélgica pese a haber sido considerado anteriormente por la selección española Sub 21.
Además, destacan nombres como Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Amadou Onana y Nicolas Raskin, quienes encabezan una generación de futbolistas nacidos entre 2001 y 2002, y que ilusionan a los belgas con repetir las hazañas de México 1986 y Rusia 2018, cuando se metieron entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.
Cabe recordar que los “Diablos Rojos” integran el Grupo G del Mundial 2026 junto con Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Bélgica debutará el próximo 15 de junio ante Egipto en Seattle y posteriormente enfrentará a Irán y Nueva Zelanda en busca de su clasificación a la fase eliminatoria.
La nómina de Bélgica para el Mundial 2026
Arqueros
- Thibaut Courtois (Real Madrid-ESP)
- Senne Lammens (Manchester United-ING)
- Mike Penders (Estrasburgo-FRA)
Defensas
- Timothy Castagne (Fulham-ING)
- Zeno Debast (Sporting Lisboa-POR)
- Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion-ING)
- Koni De Winter (AC Milán-ITA)
- Brandon Mechele (Club Brujas-BEL)
- Thomas Meunier (Lille-FRA)
- Nathan Ngoy (Lille-FRA)
- Joaquin Seys (Club Brujas-BEL)
- Arthur Theate (Eintracht Frankfurt-ALE)
Mediocampistas
- Kevin De Bruyne (Nápoles-ITA)
- Amadou Onana (Aston Villa-ING)
- Nicolas Raskin (Glasgow Rangers-ESC)
- Youri Tielemans (Aston Villa-ING)
- Hans Vanaken (Club Brujas-BEL)
- Axel Witsel (Girona-ESP)
Delanteros
- Charles De Ketelaere (Atalanta-ITA)
- Jérémy Doku (Manchester City-ING)
- Matías Fernández-Pardo (Lille-FRA)
- Romelu Lukaku (Nápoles-ITA)
- Dodi Lukebakio (Benfica-POR)
- Diego Moreira (Estrasburgo-FRA)
- Alexis Saelemaekers (AC Milán-ITA)
- Leandro Trossard (Arsenal-ING)
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