Jeannette Jara despliega agenda internacional con actividades en Brasil, Argentina y Colombia
La excandidata presidencial participa en encuentros del progresismo regional y global, con foco en estrategias frente al avance de la extrema derecha.
La excandidata presidencial Jeannette Jara se encuentra en medio de una agenda internacional junto a referentes del progresismo, con actividades en Brasil, Argentina y Colombia.
Actualmente, participa en São Paulo del encuentro “A saída é pela esquerda”, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, donde líderes progresistas de 26 países debaten estrategias para contrarrestar el auge de la extrema derecha.
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La instancia marca la segunda edición del proyecto global “Buenas noches, extrema derecha”, centrado en la colaboración, el intercambio de experiencias y el desarrollo de estrategias comunes entre fuerzas progresistas.
Argentina y Colombia
Jeannette Jara también participará este jueves, de manera telemática desde São Paulo, en la presentación en Buenos Aires del libro “La derecha vasalla”, del sociólogo Esteban Torres.
Posteriormente, viajará a Colombia, donde fue invitada por Pacto Histórico –el partido del presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda– en el marco de las elecciones del 31 de mayo.
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