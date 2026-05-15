Jeannette Jara despliega agenda internacional con actividades en Brasil, Argentina y Colombia

La excandidata presidencial Jeannette Jara se encuentra en medio de una agenda internacional junto a referentes del progresismo, con actividades en Brasil, Argentina y Colombia.

Actualmente, participa en São Paulo del encuentro “A saída é pela esquerda”, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, donde líderes progresistas de 26 países debaten estrategias para contrarrestar el auge de la extrema derecha.

La instancia marca la segunda edición del proyecto global “Buenas noches, extrema derecha” , centrado en la colaboración, el intercambio de experiencias y el desarrollo de estrategias comunes entre fuerzas progresistas.

Argentina y Colombia

Jeannette Jara también participará este jueves, de manera telemática desde São Paulo, en la presentación en Buenos Aires del libro “La derecha vasalla”, del sociólogo Esteban Torres.