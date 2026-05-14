Claudio “Piojo” López y su recomendación para Damián Pizarro: “Racing no es un club fácil, hay que saber transitarlo” / ADN Radio / Twitter @LeandroAdonio

En el marco de su presencia en Chile como parte de un evento organizado por la compañía de seguros Chubb, el exdelantero argentino Claudio López conversó con ADN Deportes.

Quien fuera seleccionado trasandino es palabra más que autorizada para conocer de las expectativas al otro lado de la cordillera con miras a la defensa del título en el Mundial 2026.

“Tuve alegrías y tuve tristezas. Yo lo veo bien, en un proceso en el cual generacionalmente, lamentablemente uno no quisiera, pero seguramente va a haber cambios. Veo que están haciendo un proceso detrás del equipo que ganó todo con muy buenos recambios. Esperemos que tengamos un buen papel en el Mundial”, planteó el “Piojo”, junto con explicar a quién ve como candidatos al título.

“Francia sigue en el mismo nivel, sigue sacando jugadores, sigue teniendo esa frescura que invita a verlo. También España tiene un nivel importantísimo, con un nivel de jugadores destacados que se va a complicar”, reconoció.

Claudio “Piojo” López y el fútbol chileno

En la charla con ADN Deportes, se mostró crítico del recambio en la selección nacional. “He notado que le hace falta como un proceso más de abajo. Después de las generaciones buenas que han tenido, que han dado buenos jugadores, que todavía siguen jugando y todo, creo como que se ha quedado un poco en el camino. No lo veo tan fuerte como antes, como que está todo el tiempo en proceso de creación”, comentó el exatacante de la “Albiceleste”.

“Ya cuando, lamentablemente, cuando uno dice Chile, no lo dice en el mismo tono que lo decía antes. No es una falta de respeto, sino que es simplemente que el poderío que se tenía antes creo que ha disminuido un poco ahora”, ejemplificó, junto con abordar el presente de un chileno, Damián Pizarro, en Racing Club, el equipo que lo formó futbolísticamente.

“El global pesa. Racing no es un club fácil, hay que saber transitarlo. Hay que saber entenderlo, hay que comprender a la gente, cómo lo vive, comprender cómo se festeja, la tristeza, la historia. No es tan fácil, pero eso sí, si uno da todo, la gente se lo devuelve y con creces”, concluyó el “Piojo” en ADN Deportes.