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Jefe de la CIA viajó a Cuba y se reunió con el nieto de Raúl Castro: Trump envió mensaje con duras condiciones

La reunión se produjo en plena crisis eléctrica y económica en el país caribeño.

Javiera Rivera

John Ratcliffe

John Ratcliffe / Tom Williams

Este jueves, el director de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe, realizó una visita de alto nivel a La Habana, donde se reunió con autoridades del gobierno cubano, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, en un nuevo intento por reabrir el diálogo entre Estados Unidos y Cuba.

Según reportaron Associated Press y Reuters, Ratcliffe transmitió un mensaje del presidente Donald Trump, quien manifestó que Washington está dispuesto a avanzar en conversaciones sobre cooperación económica y seguridad, pero solo si el gobierno cubano implementa “cambios fundamentales”.

En la reunión también participaron el ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y el jefe de los servicios de inteligencia de la isla. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a inteligencia, estabilidad económica y seguridad regional.

Por su parte, la delegación cubana sostuvo que la isla no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y volvió a cuestionar su permanencia en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

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El gobierno cubano señaló en un comunicado que la cita se desarrolló en un contexto de “complejas relaciones bilaterales”, mientras que Estados Unidos reiteró que Cuba no puede seguir siendo un refugio para actores considerados adversarios en el hemisferio occidental.

La visita ocurrió en medio de la severa crisis económica y energética que atraviesa Cuba, con prolongados cortes de electricidad y escasez de combustible que han afectado la vida cotidiana de millones de personas en la isla.

Cabe mencionar que, a comienzos de esta semana, el United States Department of State reiteró que ofrecerá ayuda humanitaria y apoyo para internet satelital, siempre que el gobierno cubano autorice el ingreso de esa asistencia.

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