;

¿Traición a Marvel Hollywood? Estrella de ‘Avengers’ firma por DC para su nueva película

La actriz de 41 años sorprendió al ser anunciada en uno de los proyectos más importantes de la competencia.

Felipe Romo

¿Traición a Marvel Hollywood? Estrella de ‘Avengers’ firma por DC para su nueva película

DC Cómics buscará revertir su difícil situación en el cine tras el reinicio de su universo fílmico, que ahora estará encabezado por James Gunn. Al mismo tiempo, dará continuidad a uno de sus proyectos más exitosos de los últimos años.

Matt Reeves ya confirmó que está trabajando en la secuela de “The Batman”, película protagonizada por Robert Pattinson que arrasó en taquilla y críticas durante 2022.

El director utilizó su cuenta personal de X (antes llamado Twitter) para entregar novedades sobre el elenco de su cinta, y remeció el mundo del cine con el anuncio de que Scarlett Johansson estará presente.

Revisa también:

ADN

La actriz de 41 años es recordada por su papel como Natasha Romanoff en Marvel, donde interpretó al personaje por más de diez años.

Siguiente salida, Ciudad Gótica... ¡Bienvenida!“, escribió Reeves junto a un pequeño extracto de su participación.

Johansson dará vida a Gilda Dent, esposa del fiscal de Gótica Harvey Dent, que posteriormente se convierte en el villano Dos Caras.

DC propinó otro golpe a Marvel e incorporó otra de sus estrellas

Junto al anuncio de la llegada de Scarlett Johansson, Matt Reeves también confirmó que incorporarán a otro destacado actor del UCM.

Sebastian Stan, quien interpretó a Bucky Burnes o el Soldado del Invierno, también estará en “The Batman: part 2″. Sin embargo, aún no tiene un papel confirmado.

Sin embargo se apunta que interpretaría a Harvey Dent, en una adaptación del cómic “Largo Halloween”, escrito por Jeph Loeb y dibujado por Tim Sale.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad