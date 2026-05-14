¿Traición a Marvel Hollywood? Estrella de ‘Avengers’ firma por DC para su nueva película

DC Cómics buscará revertir su difícil situación en el cine tras el reinicio de su universo fílmico, que ahora estará encabezado por James Gunn. Al mismo tiempo, dará continuidad a uno de sus proyectos más exitosos de los últimos años.

Matt Reeves ya confirmó que está trabajando en la secuela de “The Batman”, película protagonizada por Robert Pattinson que arrasó en taquilla y críticas durante 2022.

El director utilizó su cuenta personal de X (antes llamado Twitter) para entregar novedades sobre el elenco de su cinta, y remeció el mundo del cine con el anuncio de que Scarlett Johansson estará presente.

La actriz de 41 años es recordada por su papel como Natasha Romanoff en Marvel, donde interpretó al personaje por más de diez años.

“Siguiente salida, Ciudad Gótica... ¡Bienvenida!“, escribió Reeves junto a un pequeño extracto de su participación.

Johansson dará vida a Gilda Dent, esposa del fiscal de Gótica Harvey Dent, que posteriormente se convierte en el villano Dos Caras.

DC propinó otro golpe a Marvel e incorporó otra de sus estrellas

Junto al anuncio de la llegada de Scarlett Johansson, Matt Reeves también confirmó que incorporarán a otro destacado actor del UCM.

Sebastian Stan, quien interpretó a Bucky Burnes o el Soldado del Invierno, también estará en “The Batman: part 2″. Sin embargo, aún no tiene un papel confirmado.

Sin embargo se apunta que interpretaría a Harvey Dent, en una adaptación del cómic “Largo Halloween”, escrito por Jeph Loeb y dibujado por Tim Sale.