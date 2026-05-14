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VIDEO. Carabineros imputados por muerte de hinchas de Colo Colo en el Monumental rompen el silencio: “Tenemos la tranquilidad...”

Los funcionarios, acusados de haber atropellado a Martina Pérez y Mylan Liempi, escribieron una carta que fue revelada durante las últimas horas.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Hernandez

Ya se cumplió un año desde una de las tragedias más impactantes que se recuerdan en el Estadio Monumental en los últimos años.

En la previa del partido entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores, Martina Pérez y Mylan Liempi, dos jóvenes hinchas del “Cacique”, murieron tras ser atropellados por un vehículo de Carabineros.

Luego de más de 12 meses de investigación, Meganoticias tuvo acceso a una carta escrita a mano por los funcionarios policiales imputados en el caso.

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“Desde el primer momento hemos colaborado y seguiremos colaborando con todas las diligencias e investigaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar con exactitud lo sucedido. Tenemos la convicción y tranquilidad de no haber actuado con intención de causar daño alguno, ni de haber participado directamente en los hechos que hoy enlutan al país”, señala uno de los párrafos del documento.

Como funcionarios policiales y también como personas, padres, hijos y ciudadanos, nos golpea profundamente lo ocurrido aquella jornada”, continuaron los uniformados, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario.

Además, también hicieron un llamado al respeto en medio del proceso judicial. “Queremos pedir prudencia, respeto y humanidad. Detrás de cada uniforme hay personas que también sufren, reflexionan y cargan emocionalmente con el impacto de una tragedia que jamás hubiésemos querido presenciar”, concluye la carta.

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