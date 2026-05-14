Carabinero de franco repele robo en bus RED: asaltante fallece tras intercambio de disparos en Recoleta

Un nuevo y violento episodio de inseguridad en el transporte público sacudió a la zona norte de la capital durante la jornada de este jueves 14 de mayo.

En las inmediaciones de la Avenida Américo Vespucio, específicamente en el sector de El Salto, comuna de Recoleta, un enfrentamiento armado terminó con uno de los involucrados muerto tras un intento de robo al interior de un bus del sistema RED.

La situación se desencadenó cuando un par de individuos abordó la micro con el objetivo de sustraer pertenencias a los pasajeros.

Según información entregada por las autoridades y testigos, los sujetos actuaron de forma intimidatoria, utilizando armamento para concretar el ilícito.

Sin embargo, entre los presentes se encontraba un funcionario de Carabineros que, a pesar de estar en su día de descanso (de franco), decidió intervenir para frustrar el atraco.

Al percatarse del peligro inminente para los usuarios del bus y la presencia de armas por parte de los antisociales, el efectivo policial hizo uso de su arma de servicio particular.

Esto dio origen a una balacera que se extendió desde el interior del vehículo hacia la vía pública. Como resultado del intercambio de disparos, uno de los delincuentes fue alcanzado, perdiendo la vida en el lugar. Su acompañante, en tanto, es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

Tras el suceso, un amplio despliegue de personal uniformado se apostó en el sector para acordonar el sitio del suceso y realizar los peritajes correspondientes.

El Ministerio Público fue notificado del caso y se espera que las diligencias, que podrían quedar a cargo de unidades especializadas como el OS9 o la Brigada de Homicidios, logren determinar la identidad del fallecido y el paradero del segundo implicado.