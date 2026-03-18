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Presidente de Cuba advierte “resistencia inexpugnable” ante eventual intervención de Estados Unidos

Donald Trump afirmó que quiere “tomar” y “liberar” la isla, asegurando además que puede hacer “lo que quiera” en ella.

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Fotos: Getty Images

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El presidente estadounidense Donald Trump ha multiplicado las declaraciones ofensivas contra La Habana y sus dirigentes. Al mismo tiempo, aseguró que la isla desea “concluir un acuerdo” con Estados Unidos, luego de someter a la isla a una asfixia petrolera.

El viernes pasado, Cuba confirmó que está en conversaciones con su vecino del norte, y en los últimos días ha liberado a varios presos políticos, en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países.

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A principios de semana, Trump comentó que espera tener “el honor de tomar Cuba, de alguna manera”. También habló de “liberarla” y dijo poder hacer lo que él quiera en la isla.

“Resistencia inexpugnable”

En ese contexto de presión, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, prometió en la plataforma X una “resistencia inexpugnable” ante las amenazas del mandatario estadounidense de tomar la isla.

“Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, escribió Díaz-Canel.

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Getty Images | Donald Trump / Anadolu

Estados Unidos “amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”, agregó.

“Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos”, concluyó.

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