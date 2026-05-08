Confirman cierre de tienda de mascotas en Chile: Hay liquidación total de productos con grandes descuentos

Hace un par de días se confirmó el cierre definitivo de una tienda de mascotas en Chile.

De hecho, ya se está realizando una liquidación total de los productos antes de bajar la cortina pa siempre.

Todo se trata de PetFan , un espacio ubicado en Pucón, específicamente en calle Palguin 261 (Local C).

Dentro del catálogo aparecen productos como juguetes, snacks, suplementos, artículos de higiene y accesorios de diverso tipo. Incluso las repisas estarían a la venta con precio rebajado.

“Cerramos la tienda con 40% de liquidación”, precisaron en su cuenta de Instagram. “Vengan y ayúdenme a liquidar la tienda”, fue parte del llamado.

En sus últimos días, el recinto cuenta con un horario especial. Toda la información de puede encontrar en su cuenta de Instagram oficial: @petfanchile.