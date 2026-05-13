No es el ejercicio: científicos revelan que esta actividad puede retrasar el envejecimiento hasta 1 año

Una buena película en el cine, un buen libro o un simple paseo por una galería de arte a veces parecen hacer que el tiempo se detenga. Y no, eso no es posible, pero el proceso de envejecimiento sí que puede verse ralentizado si se participa regularmente en actividades artísticas.

Un nuevo estudio, encabezado por el University College London (UCL), analizó los datos de análisis de sangre de 3.556 adultos. Los investigadores compararon la participación en actividades artísticas con los cambios químicos en el ADN que influyen en el envejecimiento.

Resultado similar al de hacer deporte

Las personas que participaban en actividades artísticas y culturales con mayor frecuencia y de más variedad parecían tener un ritmo de envejecimiento más lento y una edad biológica más joven, tal y como sugerían los cambios en el ADN. Sin duda, la genética pesa mucho en nuestra esperanza de vida, pero las personas que realizaban alguna actividad artística, al menos una vez a la semana, parecían envejecer un 4% más lento que quienes raramente lo hacían.

Este resultado es similar al observado entre quienes hacían ejercicio al menos una vez a la semana, en comparación con quienes no. La relación era más marcada en adultos de mediana edad y mayores de 40 años y se mantenía tras tener en cuenta factores que podrían sesgar los resultados.

“Primera evidencia” sobre el tema

El estudio “aporta la primera evidencia de que la participación en actividades artísticas y culturales está relacionada con un ritmo más lento de envejecimiento biológico”, destacó Feifei Bu, una de las firmantes del texto. Esta investigación se suma al creciente conjunto de pruebas sobre el impacto de las artes en la salud, ya que se ha demostrado que “reducen el estrés, disminuyen la inflamación y mejoran el riesgo de enfermedades cardiovasculares, tal y como se sabe que hace el ejercicio físico”, agregó.

Además, sugiere que participar en actividades artísticas que sean diversas puede resultar beneficioso, lo que puede deberse a que cada actividad tiene diferentes ‘ingredientes’ que favorecen la salud, como la estimulación física, cognitiva, emocional o social. Por ello, consideran que este estudio respalda su inclusión en estrategias de salud pública.

Según el reloj DunedinPACE, realizar una actividad artística al menos tres veces al año se asoció con un envejecimiento un 2% más lento; la participación mensual, un 3% y la actividad semanal, un 4%, en comparación con quienes participaban en actividades artísticas menos de tres veces al año.

La prueba PhenoAge, que estima la edad biológica, indicó que las personas que hacían actividades artísticas y culturales al menos una vez a la semana eran de media un año más jóvenes. En el caso del ejercicio físico, la media era algo más de medio año. Así que la recomendación es acudir regularmente a este tipo de actividades culturales. Y si se puede ir en bicicleta o andando, mejor.