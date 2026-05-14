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VIDEO. Rangers agita el mercado con su primer refuerzo: “Ha estado en microciclos de la selección chilena”

Jaime Vera, entrenador de los “Piducanos”, confirmó la primera incorporación con la que buscarán luchar por la permanencia.

Javier Catalán

FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES/AGENCIAUNO

FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES/AGENCIAUNO / Cristian Vivero Boornes

Si hay un equipo que realmente lo está pasando mal en el fútbol chileno, ese es Rangers de Talca, que marcha último en la Primera B con apenas tres puntos y sin conocer de triunfos hasta ahora.

El cuadro dirigido actualmente por Jaime Vera, tras la salida de Erwin Durán, ya trabaja en refuerzos para intentar salir de la complicada situación en la que se encuentra. De hecho, el propio entrenador confirmó en conferencia de prensa la llegada del primero de ellos.

Nosotros incorporamos ahora a un jugador que viene de O’Higgins, un centrodelantero, un muchacho joven. Vamos a ver si nos puede ayudar, tiene muy buenas condiciones; ha estado en los microciclos de la selección chilena”, señaló el “Pillo”.

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El futbolista en cuestión es Martín Castro, atacante de 18 años que aún no ha debutado profesionalmente y que buscará, de la mano de Vera, comenzar a sumar sus primeros minutos en el fútbol chileno.

Pese a concretar esta incorporación, el fichaje no ocupa uno de los cupos disponibles para el mercado de invierno, ya que se trata de una transferencia vía divisiones inferiores. De esta manera, los “Piducanos” todavía mantienen intactos sus tres cupos de refuerzo, los cuales, según aseguró Vera, serán utilizados.

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