Uno de los estadios más icónicos de Chile se renueva: $400 millones de inversión y cancha con estándar FIFA

Una gran noticia recibió Deportes Puerto Montt y el fútbol del sur del país. En las últimas horas, se confirmó una millonaria inversión destinada a la renovación de la carpeta sintética del Estadio Chinquihue, lo que representa un importante avance en la infraestructura del emblemático recinto deportivo.

Según informaron medios locales, el Concejo Municipal aprobó de manera unánime el proyecto que permitirá iniciar el proceso de licitación pública para concretar las obras en el principal coliseo de la comuna.

La iniciativa considera una inversión superior a los 400 millones de pesos, financiados por el Ministerio del Deporte, y contempla la instalación de una nueva carpeta sintética certificada bajo el estándar FIFA Quality Pro, considerado el máximo nivel de calidad para canchas de fútbol.

De acuerdo a la planificación municipal, las obras tendrán un plazo de ejecución de 180 días y comenzarán a partir del 1 de diciembre de este año, con el objetivo de no interferir en la participación de Deportes Puerto Montt en la Primera B.

La renovación beneficiará directamente al equipo albiverde, que actualmente pelea en la parte alta de la Liga de Ascenso, además de distintas competencias de fútbol amateur, femenino e infantil que se desarrollan en el Estadio Chinquihue.