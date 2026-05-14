;

Uno de los estadios más icónicos de Chile se renueva: $400 millones de inversión y cancha con estándar FIFA

El Concejo Municipal de Puerto Montt aprobó de manera unánime el proyecto que permitirá renovar la carpeta sintética del Estadio Chinquihue, marcando un importante salto de calidad en su infraestructura.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / FELIPE CONSTANZO

Una gran noticia recibió Deportes Puerto Montt y el fútbol del sur del país. En las últimas horas, se confirmó una millonaria inversión destinada a la renovación de la carpeta sintética del Estadio Chinquihue, lo que representa un importante avance en la infraestructura del emblemático recinto deportivo.

Según informaron medios locales, el Concejo Municipal aprobó de manera unánime el proyecto que permitirá iniciar el proceso de licitación pública para concretar las obras en el principal coliseo de la comuna.

Revisa también:

ADN

La iniciativa considera una inversión superior a los 400 millones de pesos, financiados por el Ministerio del Deporte, y contempla la instalación de una nueva carpeta sintética certificada bajo el estándar FIFA Quality Pro, considerado el máximo nivel de calidad para canchas de fútbol.

De acuerdo a la planificación municipal, las obras tendrán un plazo de ejecución de 180 días y comenzarán a partir del 1 de diciembre de este año, con el objetivo de no interferir en la participación de Deportes Puerto Montt en la Primera B.

La renovación beneficiará directamente al equipo albiverde, que actualmente pelea en la parte alta de la Liga de Ascenso, además de distintas competencias de fútbol amateur, femenino e infantil que se desarrollan en el Estadio Chinquihue.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad