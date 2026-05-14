La dura acusación de Argentina contra funcionarios chilenos por crisis de hanta en crucero: “Maniobra para ensuciar a Ushuaia”

La tensión entre Argentina y Chile escaló en medio de la investigación por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que dejó al menos tres fallecidos y varios contagios tras zarpar desde Ushuaia rumbo a la Antártica.

Autoridades argentinas acusaron incluso que “agentes malintencionados” chilenos podrían haber difundido rumores sobre el origen de la enfermedad para perjudicar la imagen turística de la ciudad austral.

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La polémica surgió luego de que distintas versiones apuntaran a que una pareja neerlandesa, las primeras víctimas fatales del brote, pudo haberse contagiado en un vertedero de Ushuaia utilizado por observadores de aves.

Sin embargo, desde Tierra del Fuego rechazaron esa hipótesis y acusaron una campaña para dañar el principal puerto argentino de entrada a la Antártica.

“Es una maniobra para ensuciar el destino turístico de Ushuaia”, afirmó Martín Alfaro, portavoz del Ministerio de Salud provincial, quien además sostuvo, a título personal, que podrían existir “agentes malintencionados” de Chile detrás de los rumores.

El origen del contagio sigue sin aclararse. La pareja neerlandesa había recorrido Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse en el crucero, lo que ha dificultado rastrear dónde adquirieron la cepa Andes del hantavirus, variante presente tanto en la Patagonia argentina como chilena y que puede transmitirse entre personas.

Desde el Ministerio de Salud chileno descartaron que el contagio se haya producido en territorio nacional, argumentando que los turistas estuvieron en Chile fuera del período de incubación del virus. Además, recordaron que el último caso de transmisión interpersonal registrado en el país ocurrió en 2019 y fue controlado oportunamente.

No obstante, autoridades sanitarias argentinas rechazaron esa afirmación y aseguraron que la posibilidad de un contagio en Chile “sigue vigente”.

Mientras continúa la investigación, científicos argentinos capturan roedores en Ushuaia para determinar si el virus pudo circular en zonas donde nunca antes se habían detectado casos. Entretanto, operadores turísticos de la ciudad manifestaron preocupación por el impacto internacional que el brote podría generar sobre la actividad antártica y el turismo en la Patagonia.