;

Subsecretario Pavez por obligación de informar datos de migrantes irregulares: “Es solo cuando media un procedimiento de expulsión”

Max Pavez detalló a Radio ADN que la solicitud de información se limitará a domicilio, teléfono y correo electrónico para fines exclusivos de control migratorio.

Mario Vergara

Diana Copa

Subsecretario Pavez por obligación de informar datos de migrantes irregulares: “Es solo cuando media un procedimiento de expulsión”

El subsecretario del Interior, Max Pavez Cantillano, junto al director de Migraciones, Frank Sauerbaum, presentaron ante la Comisión de Gobierno del Senado una indicación clave que busca destrabar la ejecución de las sanciones migratorias en el país.

La propuesta obliga a instituciones de salud, educación y previsionales, tanto públicas como privadas, a entregar antecedentes de contacto de extranjeros que tengan procedimientos de expulsión vigentes.

En declaraciones a Radio ADN, Pavez explicó que la medida responde a una dificultad técnica crítica: la imposibilidad de localizar a los sujetos de expulsión. "Muchas veces las personas cambian su residencia, cambian su domicilio y no se sabe bien dónde están“, señaló la autoridad, subrayando que esto impide notificar las órdenes de forma efectiva.

Revisa también:

ADN

Alcance y límites de la medida

Para calmar las aprehensiones sobre la privacidad de los datos, el subsecretario precisó que la indicación es “muy precisa” en sus facultades y limitaciones:

  • Solo con proceso abierto: La obligación de informar solo se activa cuando existe un procedimiento de expulsión o sanción migratoria ya iniciado.
  • Autoridades exclusivas: Solo el Servicio de Migraciones y la PDI podrán requerir los antecedentes. “Nadie más puede requerir la información”, enfatizó Pavez.
  • Datos específicos: Las instituciones (como AFP, Isapres, Fonasa, colegios y hospitales) deberán entregar domicilio, teléfono, correo electrónico y “demás datos pertinentes” para la notificación.

Protección de datos y respaldo técnico

Pavez fue enfático en asegurar que la norma incluye prohibiciones estrictas sobre el mal uso o difusión de la información personal de los extranjeros. Además, destacó que la propuesta no es una improvisación, sino que fue “trabajada con el Servicio de Migración y con la Policía de Investigaciones”, los órganos rectores del control migratorio en Chile.

El respaldo de La Moneda

Esta indicación cuenta con el apoyo directo del Presidente José Antonio Kast, quien vinculó la medida con la necesidad de ordenar las prestaciones estatales. “La única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”, sostuvo el Mandatario, mencionando que la saturación de los consultorios y el sistema escolar exige tener claridad sobre los beneficiarios.

“El gobierno va a defender esta indicación con mucha fuerza”, concluyó el subsecretario Pavez.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad