“Queremos un estadio que sea el orgullo de Chile; estamos en las primeras fases, pero ya hay marcas interesadas”

Hace algunas semanas, Colo Colo hizo oficial su alianza con Playfly Sports, empresa estadounidense que se encargará de gestionar los recursos y liderar la búsqueda del “naming right” para el proyecto de remodelación del Estadio Monumental.

Aunque el acuerdo ya había sido informado por Blanco y Negro, desde la compañía estadounidense todavía no se había referido públicamente al proyecto. No obstante, eso cambió en las últimas horas, luego de que Jessi Sánchez, vicepresidente senior de Consultoría y Valoración de Playfly Sports, conversara con el Diario Financiero sobre lo que será el renovado recinto de Macul.

“Colo Colo es un equipazo en cuanto a relaciones comerciales. Además, tiene una base de hinchas muy importante”, afirmó el empresario en primera instancia.

“Creemos que esta oportunidad es especial para desarrollar un estadio que sea el orgullo de Chile y esperamos encontrar una marca que quiera unirse, no solo en poner el nombre, que es lo más fácil, sino crear la relación donde todos ganan. La idea es construir una relación donde todos obtengan beneficios: la marca, el club y también los hinchas”, agregó.

En esa línea, Sánchez afirmó que ya hay marcas interesadas en financiar el proyecto. “Nos estamos tomando nuestro tiempo para hacerlo lo mejor posible. Si hablamos con marcas debemos tener todo listo, qué beneficios van a recibir o cuáles son los derechos que pueden obtener si hay más inversión. Estamos en las primeras fases, pero es gracias a la potencia del club que ya tenemos marcas interesadas”, aseguró.

La búsqueda del “naming right”

El vicepresidente senior de Consultoría y Valoración de Playfly Sports también precisó que el proyecto pretende mejorar el modelo económico del nuevo Estadio Monumental no solo a través del “naming right”, sino también mediante “fórmulas de monetización ligadas a hospitality, eventos, sponsors, entre otros”.

“Los naming rights son una pieza importante, pero nuestra propuesta apunta al proyecto completo. La diferencia con Colo Colo es que estamos pensando en todo: no solo en el nombre del estadio, sino también en identificar patrocinadores estratégicos que puedan participar en distintas áreas del desarrollo comercial del recinto. Hay espacio no solo para el naming; los founders van a ayudar a construir el modelo que estamos manejando para mejorar el estadio”, añadió.

Asimismo, Sánchez remarcó que “si encontramos un patrocinador por 20 años, también estamos pensando en los próximos 20 años siguientes. Lo que no queremos es buscar un patrocinador que ya quiera salirse en cinco años. Estamos buscando a alguien que quiera crecer y quiera invertir en Chile y en el club”.

Por último, comentó que “el caso de Claro Arena está bien desarrollado y considera distintas plataformas y beneficios asociados a la marca. Nosotros también queremos que aspectos como lo digital, el hospitality y otras experiencias generen valor tanto para la marca como para los hinchas. La intención es encontrar espacios que se integren de manera orgánica, sin que el recinto pierda identidad para los hinchas, pero generando al mismo tiempo beneficios para las marcas y para el club”.