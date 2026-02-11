;

Adiós a Telefónica en Chile: ¿Qué pasará con los clientes de Movistar tras la compra de NJJ y Millicom?

La empresa oficializó su salida del mercado local el martes de esta semana, poniendo fin a más de tres décadas de historia.

Adiós a Telefónica en Chile: ¿Qué pasará con los clientes de Movistar tras la compra de NJJ y Millicom?

Luego de 35 años de presencia en el país, Telefónica oficializó este martes la venta de su operación en Chile a NJJ Holding y Millicom Spain, como parte de su estrategia de retiro del mercado hispanoamericano.

Según explicó el CEO de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez, “Telefónica deja en Chile una operación robusta, una infraestructura moderna y una plataforma preparada para que el nuevo accionista continúe impulsando el desarrollo digital del país sobre bases sólidas”.

Eso sí, una de las dudas que apareció con fuerza entre los usuarios fue qué ocurrirá con sus planes y contratos con Movistar, la marca comercial bajo la cual opera la empresa Telefónica.

Según fuentes consultadas por BioBio, la marca Movistar debería continuar funcionando con total normalidad. Esto se debe a que se trata de la adquisición por parte de una firma internacional que no operaba en el país, y no de una fusión.

Esto implica que no se prevén cambios relevantes para los usuarios a mediano plazo. Tanto los contratos como los servicios de hogar —fibra y TV— y planes de movilidad mantendrían sus tarifas y condiciones actuales.

Por lo demás, la transacción informada esta semana contempla un pago inicial de 50 millones de dólares, con pagos adicionales de hasta 150 millones condicionados a creación de valor, y una contribución de Telefónica destinada a asegurar la estabilidad del balance de la filial en el cierre del acuerdo.

