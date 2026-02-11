Sueldos superan los $3 millones: MOP abre puestos de trabajo en Santiago y regiones (y así puedes postular)

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó en línea una serie de ofertas laborales para que personas de distintas profesiones se unan a sus equipos de trabajo.

Los empleos se encuentran disponibles en diversas regiones de Chile y son en rubros que van desde auxiliar de párvulos hasta analistas ambientales.

Las remuneraciones varían según los empleos, pero, en algunos casos, estas podrían superar los $3 millones, según lo publicado por la cartera de Obras Públicas.

Los plazos de postulación depende del empleo, pero la fecha más cercana para hacer el trámite es este viernes 13 de febrero.

Las ofertas de trabajo disponibles en el MOP

El Ministerio de Obras Públicas está buscando trabajadores para completar las siguientes vacantes laborales:

Ejecutivo(a) de Compras, Nivel Central (Santiago): $963.276 de renta bruta.

Asistente Administrativo(a) Laboratorio (Iquique): $929.363 de renta bruta.

Asistente Técnico(a) General (Rancagua): $745.945 de renta bruta.

Operario(a) de Cuadrilla (Cauquenes): $921.311 de renta bruta.

Maestro(a) Especializado Electricista (Santiago): $873.815 de renta bruta.

Jefatura Plaza de Pesaje (Melipilla): $779.154 de renta bruta.

Jefatura Plaza de Pesaje (Curacaví): $920.271 de renta bruta.

Analista de Revisión de Proyectos de Obras Mayores (Santiago): $3.873.038 de renta bruta.

Auxiliar de Párvulos (Santiago): $1.011.064 de renta bruta.

Auxiliar de Párvulos (Santiago): $1.137.526 de renta bruta.

Analista de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Santiago): $2.334.755 de renta bruta.

Para postular, los interesados deben ingresar a la plataforma Empleos Públicos (disponible aquí). Una vez dentro, deben ir hasta “Convocatorias” y seleccionar “Ministerio de Obras Públicas”.

Tras ello, los postulantes deben revisar si cumplen con el perfil en “Ver Bases”, presentar los documentos requeridos y seguir los pasos que se indican en la plataforma.