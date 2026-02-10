;

Ley Jacinta entra en vigencia: ¿Cómo afectará a las licencia de conducir y qué pasa con el SOAP en Chile este 2026?

La mejora en las coberturas de los Seguros Obligatorios de Accidentes Personales es el primer ajuste. Otro punto clave es el fortalecimiento en los requisitos de salud para obtener el documento para manejar un vehículo.

Javier Méndez

Ley Jacinta entra en vigencia: ¿Cómo afectará a las licencia de conducir y qué pasa con el SOAP en Chile este 2026?

Tras su publicación en el Diario Oficial, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) confirmó el inicio de la implementación progresiva de la Ley Jacinta, una normativa impulsada tras la trágica muerte de Jacinta González, y que busca reforzar la seguridad vial y los derechos de las personas frente a siniestros.

El primer cambio ya está en marcha: el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) duplicó sus coberturas. En particular, pasarán de 300 a 600 UF, en caso de muerte; de 300 a 600 UF, en caso de incapacidad permanente total; de 200 a 400 UF, en caso de incapacidad permanente parcial; y de 300 a 600 UF, para gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, farmacéuticos y de rehabilitación.

Estos nuevos valores ya aplican para el actual proceso de renovación de permisos de circulación.

Revisa también:

ADN

Nuevas exigencias médicas para la licencia de conducir y sanciones más duras

La legislación también introduce cambios relevantes en el proceso para obtener licencias de conducir. Una de las medidas más destacadas será la obligación de firmar una declaración jurada donde los solicitantes deberán informar si padecen enfermedades inhabilitantes. Quien entregue información falsa arriesga sanciones graves, incluyendo la cancelación del documento.

Las exigencias médicas serán estandarizadas mediante un reglamento que el Ministerio debe dictar en un plazo de 12 meses, y comenzarán a regir 90 días después de su publicación. La idea es uniformar los procedimientos de evaluación en todas las direcciones de tránsito del país.

Adicionalmente, la normativa permite que vehículos de transporte o carga integren tecnología que cumplan la función de espejos laterales y crea un nuevo fuero laboral de un mes para trabajadores que enfrenten la pérdida de un familiar directo (hijo, hija, cónyuge o conviviente civil).

“Estamos dando pasos concretos para fortalecer la seguridad vial, tanto desde el momento de obtener la licencia de conducir, hasta incluso, para responder de forma más efectiva, frente a la ocurrencia de un siniestro”, destacó el ministro Juan Carlos Muñoz.

Por su parte, Ignacio González, padre de Jacinta, valoró el cambio: “Desde hoy esta ley sirve de escudo protector a todos los niños, padres, madres, abuelos que transiten por nuestras calles.”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad