Ley Jacinta entra en vigencia: ¿Cómo afectará a las licencia de conducir y qué pasa con el SOAP en Chile este 2026?

Tras su publicación en el Diario Oficial, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) confirmó el inicio de la implementación progresiva de la Ley Jacinta, una normativa impulsada tras la trágica muerte de Jacinta González, y que busca reforzar la seguridad vial y los derechos de las personas frente a siniestros.

El primer cambio ya está en marcha: el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) duplicó sus coberturas. En particular, pasarán de 300 a 600 UF, en caso de muerte; de 300 a 600 UF, en caso de incapacidad permanente total; de 200 a 400 UF, en caso de incapacidad permanente parcial; y de 300 a 600 UF, para gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, farmacéuticos y de rehabilitación.

Estos nuevos valores ya aplican para el actual proceso de renovación de permisos de circulación.

Nuevas exigencias médicas para la licencia de conducir y sanciones más duras

La legislación también introduce cambios relevantes en el proceso para obtener licencias de conducir. Una de las medidas más destacadas será la obligación de firmar una declaración jurada donde los solicitantes deberán informar si padecen enfermedades inhabilitantes. Quien entregue información falsa arriesga sanciones graves, incluyendo la cancelación del documento.

Las exigencias médicas serán estandarizadas mediante un reglamento que el Ministerio debe dictar en un plazo de 12 meses , y comenzarán a regir 90 días después de su publicación. La idea es uniformar los procedimientos de evaluación en todas las direcciones de tránsito del país.

Adicionalmente, la normativa permite que vehículos de transporte o carga integren tecnología que cumplan la función de espejos laterales y crea un nuevo fuero laboral de un mes para trabajadores que enfrenten la pérdida de un familiar directo (hijo, hija, cónyuge o conviviente civil).

“Estamos dando pasos concretos para fortalecer la seguridad vial, tanto desde el momento de obtener la licencia de conducir, hasta incluso, para responder de forma más efectiva, frente a la ocurrencia de un siniestro”, destacó el ministro Juan Carlos Muñoz.

Por su parte, Ignacio González, padre de Jacinta, valoró el cambio: “Desde hoy esta ley sirve de escudo protector a todos los niños, padres, madres, abuelos que transiten por nuestras calles.”.