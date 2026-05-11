Apoderados exigen medidas urgentes por masiva plaga de ratones junto a colegio de Valparaíso

Los vecinos y la comunidad escolar del Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso expresaron su preocupación por una presunta plaga de roedores en un sitio abandonado ubicado a un costado del establecimiento.

Según consignó La Región Hoy, el terreno –ubicado en avenida Colón entre Uruguay y Retamo– presenta acumulación de basura, lo que ha generado un foco de insalubridad con presencia de ratones.

En ese contexto, los apoderados y funcionarios del recinto expresaron su inquietud por posibles riesgos sanitarios, incluyendo la eventual transmisión de enfermedades como el virus hanta.

Además, los vecinos del sector indicaron que el terreno estaría siendo utilizado por personas como refugio improvisado, lo que aumentaría la preocupación por la seguridad en el entorno del establecimiento.

Ante esta situación, la comunidad escolar solicitó a las autoridades tomar medidas urgentes para controlar el foco de contaminación y evitar que la problemática continúe afectando al recinto educacional.