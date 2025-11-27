;

FOTOS. Aduana logra incautar importante cargamento de camisetas de fútbol falsificadas en Arica: el calor calculado supera los US$ 88.000

Las autoridades hacen un llamado a comprar en el comercio legal y evitar este tipo de ventas que financian bandas delictuales.

José Campillay

Aduana logra incautar importante cargamento de camisetas de fútbol falsificadas en Arica: el calor calculado supera los US$ 88.000

Autoridades aduaneras decomisaron más de tres mil prendas falsificadas en un bus interprovincial con destino a Iquique, con un valor calculado en US$ 88.494,35 y evasión tributaria por $22.615.466. El operativo se activó en un punto de control en Cuya, Ruta 5 Norte.​

Los fiscalizadores del operativo identificaron ocho sacos en el portaequipaje con camisetas y shorts de mitación deportiva de clubes como Colo Colo, Universidad de Chile, PSG, Barcelona, y selecciones de Argentina, Francia y Portugal, además de logos de Nike y Adidas, sin documentación legal.

El conductor del vehículo admitió que la carga se originó en Arica para entregarla en Alto Hospicio, lo que hubiera afectado el mercado local y significa el financiamiento redes delictivas.​

James Alarcón Contreras, director (s) de la Aduana de Arica, valoró el esfuerzo del equipo y alertó sobre los riesgos: “Las bandas de crimen organizado buscan, a través de este tipo de productos falsificados, recaudar fondos para otro tipo de operaciones“.

“Por lo mismo, junto con reconocer el trabajo del equipo de fiscalizadores de la Aduana de Arica, hacemos un llamado a la ciudadanía a comprar en el comercio establecido y no permitir la proliferación de este tipo de organizaciones”, agregó.

De esta manera, se destaca el aporte e importancia del operativo más allá de lo que significa la falsificación como tal, apuntando también al rol clave de los controles viales contra el contrabando en el norte chileno.

