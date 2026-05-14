“A Alexis Sánchez le falta un poquito más la frescura de antes, pero es un gran soporte emocional para el Sevilla” / Getty Images / ADN Radio

En el marco de su presencia en Chile como parte de un evento organizado por la compañía de seguros Chubb, un histórico del fútbol sudamericano conversó con ADN Deportes.

Se trata del argentino Claudio “Piojo” López, parte también de la promoción internacional de la Liga Española en virtud a su época gloriosa en el Valencia, donde fue campeón de la Copa del Rey en 1999 y de la Supercopa de España.

Recuerdos que contrastan con el presente del cuadro ché, lejos de pelear por trofeos y que hoy por hoy se mantiene en la batalla por evitar el descenso.

“Yo lo sufro. Conociendo bien lo que es la gente en realidad, lo que es la afición, como apoya, y ver en estos últimos años las posiciones que ocupa el Valencia y cómo se desarrolla en el transcurso del año es complicado, es un poco triste. Ojalá que en algún momento todo pueda empezar a cambiar y se puedan ver otras cosas para que pueda volver el equipo a estar en las posiciones que todos lo queremos ver", reconoció Claudio López, quien no escatimó en elogios para la campaña de Manuel Pellegrini en el Real Betis.

“No he tenido el placer de dialogar con él, pero sí admiro el trabajo, que todos los años que ha venido trabajando y que ha venido cultivando dentro de la Liga tiene el poder de innovar y y de cambiarse el mismo, seguir buscando nuevas alternativas y nuevas cosas. Me parece que es extraordinario. No hay mucha gente a su edad que trate de innovar, que trate de estar al día y cambiar. Muchos entrenadores se quedan con lo que ellos vivieron, con lo que ellos tenían, pero él creo que lo está haciendo fenomenal y está convirtiendo al club en un equipo potente dentro de Europa”, recalcó el “Piojo”.

Claudio López y los futbolistas chilenos en España

El exdelantero argentino puso el foco en los atacantes nacionales que disputan La Liga, particularmente en torno al rol de Alexis Sánchez en el Sevilla.

“Lo de Alexis siempre ha dado que hablar y lo ha hecho muy bien. Un jugador de las características y la calidad que tiene él, que se mantenga todavía en ese nivel es fundamental. Lógicamente, los años pasan para todos y a lo mejor le falta un poquito más la frescura de antes, pero creo que es de gran ayuda y gran soporte emocional también para los jugadores más jóvenes que tiene el club”, recalcó, junto con apuntar a la paciencia que deberá tener uno que juega en su posición como extremo, Lucas Cepeda, debutante en la temporada con el Elche.

“Es un equipo continuamente en creación, en el sentido de que como club va dando pasos agigantados y se va poniendo al día. Lamentablemente, tiene que todavía pelear en esas posiciones, pero creo que es un equipo de primer nivel dentro de la liga para cualquier jugador que tiene la posibilidad o tiene la fortuna de poder aprovechar lo que le da el Elche en ese momento. Cada uno sabrá cómo tiene que pelear y dónde pelear, pero creo que es importante”, cerró Claudio López en ADN Deportes.