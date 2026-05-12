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¡Nueva hazaña de Pellegrini! El Betis derrota al Elche y clasifica a la Champions League por segunda vez en su historia

El técnico chileno por fin logró cumplir uno de sus mayores deseos con el cuadro verdiblanco.

Daniel Ramírez

GETTY IMAGES

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Manuel Pellegrini logra una nueva hazaña con el Real Betis. Este martes, el cuadro verdiblanco derrotó 2-1 al Elche en La Liga española, y con esta victoria selló su clasificación a la Champions League para la próxima temporada.

El elenco dirigido por el DT chileno se impuso con goles de Cucho Hernández (9′) y Pablo Fornals (68′). Mientras que Héctor Fort (41′) descontó para el equipo de Lucas Cepeda, quien estuvo en la banca de suplentes todo el partido.

Faltando dos fechas para que concluya el campeonato español, el Betis se encuentra en el quinto puesto con 57 unidades, y le saca 6 puntos de diferencia al Celta de Vigo, que hoy perdió contra el Levante y quedó fuera de la pelea por entrar a la Champions.

Esta es la segunda vez en toda su historia que el club bético clasifica a la Liga de Campeones. La primera vez fue en la temporada 2005-06, y ahora lo consigue de la mano de Manuel Pellegrini.

Revisa los goles del Betis para vencer al Elche y clasificar a la Champions

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