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Darío Osorio conquista un nuevo título en Europa

Midtjylland venció a Copenhagen y se consagró campeón de la Copa de Dinamarca. El chileno fue titular y jugó 86 minutos.

Bastián Lizama

@fcmidtjylland

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Darío Osorio sumó otro logro a su carrera en el fútbol europeo. Este jueves, el atacante formado en Universidad de Chile conquistó su segundo título con el Midtjylland, luego de consagrarse campeón de la Copa de Dinamarca.

El cuadro del atacante chileno se impuso por 1-0 al FC Copenhagen en la final del certamen, donde el oriundo de Hijuelas fue titular y disputó 86 minutos.

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Osorio fue clave en la jugada del único gol del partido, convertido por el surcoreano Lee Han-beom (81’), que se originó de un tiro libre sancionado por una infracción sobre el chileno segundos antes.

Minutos después de la anotación, el seleccionado de La Roja, que había recibido tarjeta amarilla en el primer tiempo, fue reemplazado por el defensor suizo Kevin Mbabu en el tramo final del compromiso.

Con esta consagración, Darío Osorio alcanzó su segundo trofeo con la camiseta del Midtjylland, tras haber obtenido anteriormente la Superliga de Dinamarca en la temporada 2023-24.

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