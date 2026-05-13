Los chilenos siguen siendo protagonistas en las etapas decisivas del fútbol argentino y este miércoles fue el turno de Vicente Pizarro, quien se metió en las semifinales del Torneo Apertura junto a Rosario Central.

El volante formado en Colo Colo fue titular y disputó 112 minutos en el triunfo 2-1 del “Canalla” sobre Racing Club, en un encuentro que debió definirse en el tiempo extra.

Fue la “Academia” la que golpeó primero con un gol de Matías Zaracho (41′) en el cierre del primer tiempo. Sin embargo, los locales reaccionaron en el complemento e igualaron gracias a la anotación de Gastón Ávila (65′).

El panorama comenzó a complicarse para Racing en el minuto 75, cuando Adrián Martínez fue expulsado, dejando a su equipo con un jugador menos. Ya en la prórroga, los albicelestes sufrieron otra tarjeta roja, esta vez para Marco Di Césare, quedando con nueve futbolistas.

Aprovechando la superioridad numérica, Rosario Central encontró el gol de la remontada a través de Enzo Copetti (106′), desatando la fiesta en el Gigante de Arroyito.

Ahora, el equipo de Vicente Pizarro espera rival en semifinales, que saldrá del duelo entre River Plate y Gimnasia y Esgrima de La Plata.