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La Copa Libertadores prepara un cambio histórico: el fútbol mexicano da un paso clave para volver al torneo

Clubes de la MLS también podrían sumarse al torneo tras un importante acuerdo impulsado por la Concacaf.

Javier Catalán

Getty Images

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Tras diez años desde la última vez que los equipos mexicanos participaron en la Copa Libertadores, la FMF acaba de dar el primer gran paso para que sus clubes regresen a la máxima competencia del fútbol sudamericano.

Este miércoles, desde Norteamérica se confirmó que Televisa, una de las cadenas de televisión más grandes de México, adquirió los derechos de transmisión tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana para Estados Unidos a partir de 2027.

Como es lógico, para que esta compra sea rentable para la compañía, es fundamental que equipos de la Liga MX formen parte del torneo, aunque también podrían sumarse clubes de la MLS de Estados Unidos.

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La idea preliminar sería contar con cuatro equipos invitados provenientes de la Concacaf, en un plan que viene siendo trabajado desde 2022 entre la Federación Mexicana de Fútbol, Televisa y la Conmebol.

Por ahora, uno de los principales puntos por resolver es el calendario, ya que tanto la MLS como la Liga MX están adaptadas al formato europeo. Por ello, existe la posibilidad de que los torneos organizados por Conmebol tengan que modificar sus fechas para ajustarse al ritmo de competiciones como la Champions League.

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