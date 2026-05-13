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Ortiz fue expulsado tras perder ante Coquimbo y explotó contra el arbitraje: “Todos sabemos lo que sucede”

El entrenador de Colo Colo vio la tarjeta una vez finalizado el compromiso y se perderá el último partido de la Copa de la Liga.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo sufrió un duro golpe ante Coquimbo Unido y complicó seriamente sus aspiraciones de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.

El entrenador albo, Fernando Ortiz, protagonizó un momento de furia tras el término del partido debido al arbitraje de Gastón Phillipe, que a su juicio tuvo un bajo desempeño en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

De hecho, el “Tano” terminó expulsado una vez finalizado el encuentro y, en conversación con la transmisión oficial, dejó un potente mensaje contra el referato.

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Más allá del resultado, siempre intentamos buscar. A veces los errores existen y nos convierten en una pelota parada, que sabíamos que era la única manera en que nos podían convertir”, comenzó señalando sobre el desarrollo del partido.

Luego, al ser consultado por sus reclamos contra el juez del compromiso, lanzó una polémica respuesta: “Yo no soy quien puede juzgar la labor arbitral, pero todos sabemos lo que sucede”, cerró Ortiz.

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