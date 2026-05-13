Cirujanos de la Edad de Piedra: Hallan evidencia de una de las intervenciones odontológicas más antigua de la historia

El dolor dental ha sido un problema persistente para la humanidad desde hace miles de años, y si bien nuestros ancestros no contaban con la misma tecnología, lo resolvían de forma bastante avanzada.

Una reciente investigación publicada en la revista PLOS One ha revelado que los neandertales realizaban cirugías dentales hace casi 60.000 años.

A partir de este hallazgo se adelanta la consideración del inicio de estas prácticas médicas en unos 40.000 años respecto a los registros anteriores.

La base de la investigación se centra en un molar descubierto en la cueva Chagyrskaya, en las montañas de Altái, Siberia.

Tras un exhaustivo análisis, un equipo de científicos rusos determinó que la pieza presenta alteraciones físicas intencionales diseñadas para tratar una infección severa.

El descubrimiento demuestra que estos homínidos no solo poseían las habilidades motoras para operar, sino también el conocimiento para diagnosticar una dolencia y decidir una intervención invasiva.

Doloroso pero efectivo

El estudio detalla que en el centro del diente existe una cavidad profunda que llega hasta la pulpa, una señal que llamó rápidamente la atención.

Según la doctora Alisa Zubova, investigadora principal del Museo de Antropología y Etnografía Pedro el Grande en San Petersburgo, la evidencia es contundente respecto a la intención médica del procedimiento.

“Este hallazgo actualmente representa la evidencia más antigua del mundo de un tratamiento dental exitoso", consignó, dando cuenta de la importancia del suceso.

“El daño documentado en el diente (...) apunta no solo a la eliminación intencional de la pulpa, sino también a un desgaste antemortem; un desgaste que solo podría haberse desarrollado si el individuo siguió utilizando el diente mientras estaba vivo”, explicó la especialista.

Ampliar

Para validar esta hipótesis, los investigadores realizaron pruebas experimentales con dientes humanos modernos utilizando herramientas de piedra similares a las halladas en el yacimiento siberiano.

Los resultados replicaron los mismos patrones de surcos microscópicos presentes en el molar neandertal.

“Este procedimiento habría dolido, pero en última instancia también habría aliviado el dolor de una infección dental al eliminar la parte dañada del diente", señaló Zubova.

Capacidad técnica y migratoria

El análisis mediante microtomografía computarizada confirmó que la concavidad no coincidía con las lesiones de caries típicas del Homo sapiens, lo que sugiere un método de intervención propio.

La doctora Lydia Zotkina, representante de la Academia Rusa de Ciencias, destacó la eficiencia de este “taladro” primitivo utilizado en el ejemplar.

“Los hallazgos demuestran que perforar una lesión de caries utilizando una herramienta de piedra afilada y fina es totalmente efectivo, permitiendo la eliminación rápida del tejido dental dañado”, sostitne.

La cueva donde se encontró el diente fue habitada por neandertales que migraron desde Europa Central y Oriental, otro factor relevante al momento de ubicarse temporalmente.

Según la profesora Ksenia Kolobova, responsable de las excavaciones, este grupo se estableció en la región de Altái hace unos 60.000 años, atraído por la biodiversidad y la abundancia de materias primas para fabricar sus herramientas.

Este descubrimiento no solo rompe el mito de la rudimentariedad neandertal, sino que los posiciona como los ‘primeros cirujanos de la historia’, capaces de realizar operaciones exitosas sin anestesia para garantizar su supervivencia en un entorno hostil.

Además, es la primera vez que se documenta un comportamiento médico de esta complejidad fuera de nuestra especie en un periodo tan remoto.