Netflix confirma el regreso de un clásico de la comedia y anuncia la producción de su tercera entrega

Tras años de especulaciones y deseo por parte de los amantes de la comedia estadounidense, la espera finalmente ha terminado en torno a una de las películas más emblemáticas del género.

Netflix dio luz verde para el desarrollo de Son como niños 3, marcando el regreso de una de las franquicias más rentables y populares.

Aunque ya había una serie de rumores previos, alimentados principalmente por algunos de los actores, esta es la primera vez que se hacen comentarios oficiales por parte de la compañía.

La noticia consolida una vez más la productiva alianza entre Adam Sandler y la plataforma, que ha dado frutos constantes durante la última década.

Para esta nueva aventura, la dirección recaerá en manos de Kyle Newacheck, un cineasta que ya conoce de cerca el ritmo de trabajo del actor tras haber dirigido éxitos como Misterio a bordo (2019) y la esperada secuela de Happy Gilmore 2 (2025).

El guion, por su parte, está siendo coescrito por el propio Sandler junto a Tim Herlihy, una dupla habitual en ya varios proyectos.

¿Vuelven todos los protagonistas?

Pese a la confirmación de la cinta, des ‘La Gran N’ han optado por mantener la cautela sobre el reparto, uno de los puntos fuertes del título.

Si bien se espera que el quinteto original compuesto por Chris Rock, David Spade, Kevin James y Rob Schneider y Adam retome sus papeles, la plataforma aún no ha ratificado estas contrataciones de manera oficial.

Por ahora solo queda esperar para ver cómo se conforma el elenco y si tendremos de regreso a ese entrañable grupo de amigos de forma íntegra.

Altas expectativas

Hay que recordar que la primera entrega, de 2010, recaudó más $271 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en el mayor éxito comercial de Adam Sandler fuera de la animación.

Su secuela de 2013 no se quedó atrás, llegando casi a los $247 millones de dólares en la taquilla global, revalidando su éxito y consagrando el título en el género.

De esta manera, el anuncio de Son como niños 3 es un paso lógico, el cual se enmarca en un contexto diferente, bajo el alero de Netflix y buscando otros parámetros de audiencia, pero reencontrándose con sus fieles fanáticos y apuntando a nuevas generaciones.

Con este nuevo capítulo, la franquicia busca replicar el espíritu de camaradería y humor físico que la hizo popular hace más de una década, adaptándose al formato de consumo digital que ha redefinido la industria en los últimos años.