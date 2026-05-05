Denis Ogaz, fundador de Full 3“Te adaptas o mueres”: el futuro de las granjas de impresión 3D según especialistaD Chile, detalló junto a Leo Meyer en Academia de Emprendedores cómo transformó la impresión 3D en un servicio rentable y democratizado.

En el taller Monetiza, Ogaz relató cómo su negocio pivotó de fabricar máquinas a ofrecer servicios tras competir con precios asiáticos. Su premisa para el éxito es clara: “Lo importante es equivocarse barato y rápido".

Hoy, su empresa no solo vende equipos, sino que monetiza el conocimiento a través del entrenamiento y soporte técnico especializado.

Sobre la fijación de precios en tecnologías nuevas, Ogaz sugirió investigar a fondo el mercado: "Ir a la competencia, fijarse quién es su competencia, golpear puerta (...) pedir cotizaciones".

“Vamos a tener que imprimir todo”

Para él, el valor real no está en el objeto, sino en la utilidad: “Una cosa muy fácil es yo te entrego el lápiz y el cuaderno, pero ¿quién me enseña a escribir?“, señaló para explicar por qué sus clientes pagan por capacitación.

Ogaz concluyó que, ante la cuarta revolución industrial, la adaptabilidad es clave: “Te adaptas o mueres”. Aseguró que el futuro de la industria no estará en grandes fábricas, sino en redes locales: "El futuro se viene en donde vamos a tener que imprimir todo (...) se van a desarrollar en mini granjas de impresoras".