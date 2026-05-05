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VIDEO. “Te adaptas o mueres”: el futuro de las granjas de impresión 3D según especialista

Junto a Leo Meyer, Denis Ogaz analizó cómo las impresoras pasaron de vender máquinas a ofrecer servicios, destacando que el futuro del sector está en la creación de granjas de producción local.

Martín Neut

Young woman watching 3D printout. Focus on blue printout.

Young woman watching 3D printout. Focus on blue printout. / izusek

Denis Ogaz, fundador de Full 3“Te adaptas o mueres”: el futuro de las granjas de impresión 3D según especialistaD Chile, detalló junto a Leo Meyer en Academia de Emprendedores cómo transformó la impresión 3D en un servicio rentable y democratizado.

En el taller Monetiza, Ogaz relató cómo su negocio pivotó de fabricar máquinas a ofrecer servicios tras competir con precios asiáticos. Su premisa para el éxito es clara: “Lo importante es equivocarse barato y rápido".

Hoy, su empresa no solo vende equipos, sino que monetiza el conocimiento a través del entrenamiento y soporte técnico especializado.

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Sobre la fijación de precios en tecnologías nuevas, Ogaz sugirió investigar a fondo el mercado: "Ir a la competencia, fijarse quién es su competencia, golpear puerta (...) pedir cotizaciones".

“Vamos a tener que imprimir todo”

Para él, el valor real no está en el objeto, sino en la utilidad: “Una cosa muy fácil es yo te entrego el lápiz y el cuaderno, pero ¿quién me enseña a escribir?“, señaló para explicar por qué sus clientes pagan por capacitación.

Ogaz concluyó que, ante la cuarta revolución industrial, la adaptabilidad es clave: “Te adaptas o mueres”. Aseguró que el futuro de la industria no estará en grandes fábricas, sino en redes locales: "El futuro se viene en donde vamos a tener que imprimir todo (...) se van a desarrollar en mini granjas de impresoras".

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