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Tabilo debuta en Valencia buscando ser cabeza de serie en Roland Garros: rival, horario y dónde ver el partido

El chileno es el primer sembrado del Challenger 175 de Valencia, aunque tendrá una dura competencia en su lucha por quedarse con el título.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Mateo Villalba

Alejandro Tabilo no se toma descanso y volverá a competir tras su estrepitosa caída en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma.

La primera raqueta de Chile debutará ahora en el Challenger 175 de Valencia, torneo donde será el primer sembrado y que aparece como clave para sus aspiraciones de cara a Roland Garros.

Actualmente ubicado en el puesto 35 del ranking ATP, el nacido en Toronto tiene la posibilidad de llegar como cabeza de serie al Grand Slam francés, aunque para eso necesitará, al menos, ganar el torneo o eventualmente alcanzar la final.

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La tarea no será sencilla, ya que pese a tratarse de un Challenger, el certamen contará con jugadores de gran nivel como Jaume Munar (38°) y Zizou Bergs (39°).

¿Contra quién debuta Tabilo en el Challenger de Valencia?

Alejandro Tabilo enfrentará en primera ronda al estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°).

Horario y dónde ver el debut de Tabilo

El partido del chileno fue programado para el primer turno de este jueves 14 de mayo, por lo que comenzará a las 05:00 horas de Chile.

El partido podrá verse a través de Tennis Channel en Prime Video, servicio para el que se requiere suscripción, y también por la página web de Challenger TV.

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