¿Vendrán a Chile? Netflix anunció gira mundial de KPop Demon Hunters

Rumi, Mira y Zoey, más conocidas como las ‘Las Guerreras K-Pop’ darán el salto de la gran pantalla a los escenarios en todo el mundo, luego de que Netflix anunciara este miércoles una gira mundial.

El anuncio de la compañía no dio muchos detalles, pero los conciertos serán producidos por Netflix y la empresa de entretenimiento en vivo AEG Presents.

Hasta el momento, la plataforma de streaming no ha revelado la lista completa de ciudades, fechas, ni precios de las entradas, pero activó un sitio web donde los interesados se pueden registrar para recibir novedades del tour.

El espectáculo traerá elementos de la película al show en vivo “de formas espectaculares” para el disfrute de todos los fanáticos de las ‘Guerreras del K-Pop’.

Este anuncio llega luego de que Netflix firmara un acuerdo con los directores de la película para poder producir una secuela que continúe con la historia de HUNTR/X