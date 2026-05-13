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VIDEO. Revelan imágenes del momento en que atacan con disparos un cuartel de Carabineros en La Araucanía

Desconocidos dispararon contra la Sexta Comisaría y un punto de vigilancia rural en la provincia de Malleco, sin dejar personas lesionadas.

Mario Vergara

Revelan imágenes del momento en que atacan con disparos un cuartel de Carabineros en La Araucanía

La madrugada de este miércoles estuvo marcada por la violencia en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, luego de que desconocidos atacaran a balazos dos dependencias de Carabineros. Los incidentes, ocurridos en la provincia de Malleco, no dejaron personal lesionado, pero sí daños materiales que están bajo peritaje.

Ataque a la Sexta Comisaría

El primero de los hechos afectó al cuartel de la Sexta Comisaría de Ercilla, unidad que se encuentra ubicada a un costado de la Ruta 5, en el acceso principal a la ciudad.

  • Modus operandi: Los atacantes se desplazaban a bordo de un vehículo en marcha desde el cual efectuaron los disparos mientras pasaban frente a la unidad policial.
  • Consecuencias: El inmueble resultó con diversos daños que actualmente son analizados por personal especializado del Labocar. Afortunadamente, no se registraron carabineros ni civiles heridos.

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Hostigamiento en sector rural

Casi en paralelo, se reportó un segundo ataque en el sector San Ramón, en el área rural de la misma comuna.

  • El incidente: Personal de la Zona de Control de Orden Público (COP), que se encontraba cumpliendo con una medida de protección en el lugar, fue blanco de disparos.
  • Huida: Los agresores utilizaron la oscuridad de la zona y un vehículo para disparar contra los efectivos antes de darse a la fuga. En este procedimiento no se informaron daños materiales ni lesiones al personal.

La Fiscalía ya tomó conocimiento de ambos casos y dispuso la realización de las primeras diligencias investigativas para dar con el paradero de los responsables de estos ataques en la zona de conflicto de La Araucanía.

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