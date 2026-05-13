Tomás Barrios avanzó a cuartos de final en Portugal y vivirá una curiosa situación

Tomás Barrios (134°) triunfó este miércoles en los octavos de final del Challenger de Oeiras, en Portugal, donde se impuso con total autoridad sobre el estadounidense Nishesh Basavareddy (154°).

El tenista nacional no tuvo mayores problemas para vencer a su oponente por parciales de 6-1 y 6-4, en una hora y 15 minutos de juego. De esta manera, el nacido en Chillán se metió de lleno en los cuartos de final del torneo portugués.

La curiosa situación que vivirá Barrios en el Challenger de Oeiras

En su debut en el Challenger de Oeiras, Tomás Barrios derrotó al estadounidense Michael Zheng. Por los octavos de final, hoy superó a Nishesh Basavareddy, también de Estados Unidos. Y en cuartos de final, nuevamente jugará contra un tenista del país norteamericano: Emilio Nava será su rival.

Así las cosas, el chileno sumará su tercer partido consecutivo enfrentando a jugadores estadounidenses en Portugal.

Vale mencionar que este torneo arrancó con cinco representantes de Estados Unidos, y tres de ellos quedaron en el mismo lado del cuadro junto con Barrios.