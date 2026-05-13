;

Tomás Barrios avanzó a cuartos de final en Portugal y vivirá una curiosa situación

El tenista chileno sigue firme en el Challenger de Oeiras.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Anadolu

Tomás Barrios (134°) triunfó este miércoles en los octavos de final del Challenger de Oeiras, en Portugal, donde se impuso con total autoridad sobre el estadounidense Nishesh Basavareddy (154°).

El tenista nacional no tuvo mayores problemas para vencer a su oponente por parciales de 6-1 y 6-4, en una hora y 15 minutos de juego. De esta manera, el nacido en Chillán se metió de lleno en los cuartos de final del torneo portugués.

La curiosa situación que vivirá Barrios en el Challenger de Oeiras

En su debut en el Challenger de Oeiras, Tomás Barrios derrotó al estadounidense Michael Zheng. Por los octavos de final, hoy superó a Nishesh Basavareddy, también de Estados Unidos. Y en cuartos de final, nuevamente jugará contra un tenista del país norteamericano: Emilio Nava será su rival.

Así las cosas, el chileno sumará su tercer partido consecutivo enfrentando a jugadores estadounidenses en Portugal.

Vale mencionar que este torneo arrancó con cinco representantes de Estados Unidos, y tres de ellos quedaron en el mismo lado del cuadro junto con Barrios.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad