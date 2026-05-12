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VIDEO. Garin desperdicia sus opciones y su rol de mejor jugador del cuadro: eliminado en Oeiras

El número 2 de Chile cayó en la primera ronda del campeonato ante Lautaro Midón.

Carlos Madariaga

Garin desperdicia sus opciones y su rol de mejor jugador del cuadro: eliminado en Oeiras

Garin desperdicia sus opciones y su rol de mejor jugador del cuadro: eliminado en Oeiras / Neal Simpson/Allstar

Cristian Garin dio este martes una muestra de su irregularidad tenística, considerando que venía de caer en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma tras haber superado la qualy.

“Gago” se trasladó a Portugal para disputar el Challenger de Oeiras, donde al ser el 104 del mundo, era el primer cabeza de serie.

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Sin embargo, en Portugal, el argentino Lautaro Midón salió dispuesto a aprovechar al máximo las bajas que le permitieron ingresar al cuadro pese a ser el 216° ATP.

El juego estuvo plagado de quiebres, al punto que los tres primeros games fueron breaks entre sí, pese a lo cual el argentino pudo llevarse el set inicial por 6/3.

Garin remontó para ganar 7/5 el segundo y en el tercero logró recuperar un quiebre en contra para igualar 4/4, pero Midón le rompió “en cero” el juego siguiente para el 6/4 con que concretó el triunfo sobre el nacional, que acumuló 15 puntos de quiebre pero que solo concretó cinco.

Con esta caída, “Gago” caerá al puesto 114 del mundo, en una previa nada óptima de cara a su participación en Roland Garros.

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