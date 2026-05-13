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El mercado comienza a moverse: Santiago Wanderers busca el regreso de su última figura en la Primera B

El cuadro porteño buscará reforzarse para mantener su gran campaña en la Liga de Ascenso.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS

FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS / Sebastian Olavarria

La temporada en el fútbol chileno se acerca al final de su primer semestre y, con ello, los clubes ya comienzan a trabajar en posibles refuerzos para el mercado de fichajes que se abrirá en junio.

Uno de los equipos que buscará sumar piezas con la misión de volver a la Primera División es Santiago Wanderers, que está realizando una buena campaña en la Primera B y ya piensa en un viejo conocido.

Según informó La Estrella de Valparaíso, los “caturros” estarían interesados en el regreso de Ethan Espinoza, extremo que actualmente milita en Deportes Concepción, aunque sin demasiado protagonismo.

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El formado en Colo Colo ha disputado 11 partidos entre Liga de Primera y Copa de la Liga, acumulando apenas 438 minutos, sin registrar goles ni asistencias.

En Wanderers buscarían repatriar a quien fue una de sus grandes figuras la temporada pasada en la Liga de Ascenso. Durante su paso por el elenco porteño en 2025, Espinoza anotó nueve goles y entregó cuatro asistencias, números que le permitieron dar el salto a la Primera División junto al “León de Collao”.

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