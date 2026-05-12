La propuesta del gobierno para condonar parcialmente el CAE: quiénes podrían acceder y cuáles sería los requisitos

En el marco de las indicaciones ingresadas a la megarreforma de Reconstrucción, el Ejecutivo introdujo el artículo 34 transitorio, una pieza legislativa que busca dar una salida administrativa a la morosidad del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La medida no propone una condonación universal e inmediata, sino un mecanismo de incentivos basado en la regularización de deudas a través de la Tesorería General de la República (TGR).

¿En qué consiste el beneficio?

La propuesta faculta a la TGR para suscribir convenios especiales de pago con deudores cuya garantía estatal ya haya sido ejecutada. El proceso se divide en tres etapas clave:

Congelamiento de la deuda: Al firmar el convenio, el saldo (actualmente expresado en UTM) se convierte a pesos chilenos, manteniéndose fijo sin reajustes ni intereses durante todo el periodo de pago. Facilidades de pago: Se establecen convenios de hasta 48 cuotas mensuales y sucesivas, previo pago de un pie inicial definido por Tesorería. Extinción del saldo remanente: Una vez pagada la última cuota, el Estado queda facultado para perdonar el resto de la deuda según el comportamiento del deudor.

Los tres tramos de condonación

La indicación establece premios escalonados para incentivar el cumplimiento oportuno:

Cumplimiento íntegro: Quienes paguen todas sus cuotas en tiempo y forma podrán acceder a la extinción de hasta el 100% del saldo restante .

Quienes paguen todas sus cuotas en tiempo y forma podrán acceder a la extinción de hasta el . Incumplimientos menores: Para deudores con faltas de “menor entidad”, la condonación podrá alcanzar hasta el 90% .

Para deudores con faltas de “menor entidad”, la condonación podrá alcanzar hasta el . Otros casos: Para quienes registren incumplimientos mayores pero fundados, la Tesorería podrá extinguir hasta el 70% del remanente.

Alcance y vigencia

Esta facultad de la TGR es de carácter excepcional y temporal. De aprobarse la ley, los deudores, que hoy suman aproximadamente 556.000 personas en manos de Tesorería, tendrán un plazo de 90 días corridos desde su publicación en el Diario Oficial para suscribir estos convenios.

Según expertos, esta medida busca formalizar a los deudores y recuperar recursos fiscales que hoy se consideran de difícil cobro debido al crecimiento constante de las deudas en UTM.