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Dos ataques armados en Ercilla: desconocidos disparan contra comisaría y punto fijo policial

Carabineros reportó dos ataques desde vehículos en movimiento en dicha zona de la región de La Araucanía.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Dos ataques armados se registraron durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Ercilla, en la región de La Araucanía.

El primero ocurrió cerca de las 2:00 horas, cuando desconocidos dispararon desde un vehículo en movimiento contra el exterior de la 6ª Comisaría de Ercilla.

Según los antecedentes policiales, los sujetos escaparon del lugar tras efectuar los disparos.

Producto del ataque solo se constataron daños en el recinto, sin que se reportaran carabineros lesionados. Al sitio concurrió personal de Control de Orden Público (COP) y efectivos del Ejército.

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En paralelo, se informó de otro hecho ocurrido en el sector San Ramón de Ercilla, donde personal COP que se encontraba de punto fijo fue atacado desde un vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, los ocupantes dispararon contra la medida de protección instalada en el lugar.

Tras el ataque, los sujetos también se dieron a la fuga. En este segundo procedimiento no se registraron daños ni personal lesionado, según el reporte policial.

La Fiscalía dispuso el trabajo especializado del Labocar y del OS-9 de Carabineros, con el objetivo de realizar peritajes, levantar evidencia balística y reunir antecedentes que permitan identificar a los responsables de ambos ataques.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas por estos hechos.

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