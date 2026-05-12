Corte de luz en Santiago este miércoles 13 de mayo: Enel confirma interrupciones en 7 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz programados afectarán este miércoles 13 de mayo a distintos sectores de la región Metropolitana. La información fue entregada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en siete comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.

Según indicó la compañía mediante su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y no comprometen necesariamente a toda la comuna.

En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó revisar el detalle de cada zona antes de organizar la jornada.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este miércoles 13 de mayo

Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Maipú: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

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Peñalolén: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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La Florida: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.