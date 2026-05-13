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“Da miedo”: extranjera en Chile queda impactada por este detalle de los supermercados que ya es común para los clientes

La brasileña ocupó sus redes sociales para comentar la situación. “Aquí es muy común”, aseguró.

Javier Méndez

“Da miedo”: extranjera en Chile queda impactada por este detalle de los supermercados que ya es común para los clientes

Letícia Martins (@leticia_ma.oficial) es una brasileña que vive en Chile y constantemente reseña distintos aspectos de esta parte del mundo en las redes sociales.

Así, en uno de sus últimos videos, aprovechó para retratar un detalle que está presente en un sinfín de supermercados a lo largo del país, pero que suele pasarse por alto.

Todo apuntó a los guardias de seguridad que vigilan los recintos y, en particular, a sus vestimentas tácticas.

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“Una cosa que me llamó la atención cuando llegué a Chile fue la forma en que visten los guardias de seguridad”, escribió en el post.

“Aquí es muy común ver a guardias de seguridad privados totalmente en negro, usando ropa táctica, radios e incluso pasamontañas en mercados, centros comerciales, galerías, y varios otros lugares”, siguió.

Para los que vienen de Brasil, al principio da un poco de miedo y hasta da la sensación de que te siguen todo el tiempo”, admitió.

El video:

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