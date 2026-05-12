Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5424 del martes 12 de mayo

5 Febrero del 2019/ SANTIAGO Loto nuevamente acumulado ya que en tres semanas no ha salido un ganador las cifras superan los diez mil millones de pesos donde cada ves mas personas jugan un loto FOTO: CESAR BELTRAN/AGENCIUNO / Cesar Beltran

Este martes 12 de abril se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5424, el premio total alcanzó los $2.600 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5424

Loto: $180 millones

Recargado: $640 millones

Revancha: $200 millones

Desquite: $20 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5424 del Loto

Loto: 13, 16, 19, 32, 37, 41

13, 16, 19, 32, 37, 41 Comodín: 18

Multiplicador: 7

Recargado: 3, 18, 19, 20, 27, 35,

3, 18, 19, 20, 27, 35, Revancha: 2, 5, 11, 16, 17, 22

2, 5, 11, 16, 17, 22 Desquite: 6, 12, 20, 26, 28, 31

Jubilazo

2, 26, 8, 9, 33, 24

23, 11, 31, 25, 24, 41

41, 12, 11, 16, 22, 10

33, 9, 18, 2, 1, 17

33, 10, 40, 16, 41, 5

Jubilazo 50 años