Excarabineros robaron a motociclista, falsificaron procedimiento y terminan condenados a prisión en Estación Central
Los entonces carabineros interceptaron a la víctima, a quien intimidaron y amenazaron con deportarla.
El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a dos cabos primeros de Carabineros –actualmente fuera de servicio– a seis años de cárcel por el delito de robo con intimidación a un motociclista en la comuna de Estación Central, región Metropolitana.
Los hechos se remontan al 4 de diciembre de 2023, cuando los entonces carabineros Claudio Urrutia Lillo y Jorge Ortiz Ortiz interceptaron a la víctima, quien transitaba en su motocicleta por avenida San Alberto Hurtado.
Según el fallo, ambos imputados insultaron al motorista y lo amenazaron con deportarlo. Además, le quitaron su billetera y teléfono celular, que posteriormente devolvieron, pero se apropiaron de $624.000 en efectivo que portaba la víctima.
Parte falso para justificar procedimiento
Después, lo obligaron a conducir hasta la plaza Los Ciruelos, en Estación Central, donde un tercer acusado confeccionó una infracción del tránsito a la víctima por conducir sin licencia por la comuna de Cerrillos, siendo remitida al Juzgado de Policía Local de Cerrillos.
Este último imputado fue condenado a 820 días de reclusión efectiva por el delito de falsificación de instrumento público, tras acreditarse que “se confeccionó un documento ideológicamente falso, para justificar una actuación policial realizada fuera del marco legal”, según establece el fallo.
