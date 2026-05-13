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Sospechan brote de contagioso virus: confinan crucero con más de 1.700 personas en Francia tras muerte de pasajero

Cerca de 50 pasajeros y tripulantes del crucero Ambition presentaron síntomas compatibles con norovirus mientras la embarcación permanecía atracada en una ciudad francesa.

Cristóbal Álvarez

Nov. 27, 2024 (Richard Tribou/Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images)

Nov. 27, 2024 (Richard Tribou/Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images) / Orlando Sentinel

Durante este miércoles, las autoridades sanitarias de Francia ordenaron el confinamiento de más de 1.700 pasajeros y tripulantes del crucero Ambition, luego de que un pasajero muriera y decenas de personas comenzaran a presentar síntomas asociados a un posible brote de norovirus mientras la embarcación permanecía atracada en el puerto de Burdeos.

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La medida fue adoptada por la prefectura de Gironda tras detectar cerca de 50 casos sospechosos de esta infección gastrointestinal altamente contagiosa.

Según reportaron medios internacionales, el fallecido corresponde a un pasajero de 90 años que murió durante el trayecto del crucero, el cual había iniciado su recorrido el pasado 6 de mayo por distintas ciudades europeas.

¿Qué es el norovirus?

El norovirus suele provocar vómitos, diarrea y fuertes dolores estomacales, además de propagarse rápidamente en espacios cerrados como cruceros, hospitales o residencias.

Las autoridades francesas activaron un protocolo sanitario especial y ordenaron que todos los ocupantes permanezcan a bordo mientras continúan las evaluaciones médicas y los exámenes para confirmar el origen del brote.

El Ambition tenía previsto continuar su viaje rumbo a España tras la escala en Burdeos. Sin embargo, el itinerario quedó suspendido mientras avanza la investigación sanitaria.

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