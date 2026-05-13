Sospechan brote de contagioso virus: confinan crucero con más de 1.700 personas en Francia tras muerte de pasajero

Durante este miércoles, las autoridades sanitarias de Francia ordenaron el confinamiento de más de 1.700 pasajeros y tripulantes del crucero Ambition, luego de que un pasajero muriera y decenas de personas comenzaran a presentar síntomas asociados a un posible brote de norovirus mientras la embarcación permanecía atracada en el puerto de Burdeos.

La medida fue adoptada por la prefectura de Gironda tras detectar cerca de 50 casos sospechosos de esta infección gastrointestinal altamente contagiosa.

Según reportaron medios internacionales, el fallecido corresponde a un pasajero de 90 años que murió durante el trayecto del crucero, el cual había iniciado su recorrido el pasado 6 de mayo por distintas ciudades europeas.

¿Qué es el norovirus?

El norovirus suele provocar vómitos, diarrea y fuertes dolores estomacales, además de propagarse rápidamente en espacios cerrados como cruceros, hospitales o residencias.

Las autoridades francesas activaron un protocolo sanitario especial y ordenaron que todos los ocupantes permanezcan a bordo mientras continúan las evaluaciones médicas y los exámenes para confirmar el origen del brote.

El Ambition tenía previsto continuar su viaje rumbo a España tras la escala en Burdeos. Sin embargo, el itinerario quedó suspendido mientras avanza la investigación sanitaria.