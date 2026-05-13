“Sinvergüenzas, hijos de put...”: la polémica que estalló tras la clasificación del Betis a la Champions League / Quality Sport Images

El Real Betis de Manuel Pellegrini logró una histórica clasificación a la Champions League el pasado martes, luego de derrotar al Elche por la fecha 36 de La Liga española.

El conjunto bético se impuso como local por 2-1, asegurando su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones, algo que no conseguía hace 21 años.

Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémicas. Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, estalló contra el arbitraje por un gol que le anularon a su equipo en el primer tiempo, cuando el marcador estaba 1-1.

Sarabia encaró e insultó al cuerpo arbitral rumbo a los vestuarios. Este incidente fue consignado por el juez Isidro Díaz de Mera en su informe postpartido.

“Tras finalizar el partido y una vez en el túnel de vestuarios, el entrenador visitante Eder Sarabia se dirigió hacia nosotros a viva voz en los siguientes términos: ‘Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta’. Estos hechos también fueron presenciados por el delegado informador”, escribió el árbitro en su informe.

“Minutos después, dicho entrenador se persona en el vestuario arbitral para disculparse por los hechos mencionados anteriormente”, agregó el réferi.

La acción que reclamó Eder Sarabia ocurrió al minuto 45+4, cuando Grady Diangana había anotado el 2-1 para el cuadro visitante, pero el juez anuló el tanto por una mano previa de André Silva en la jugada del gol.

Vale mencionar que el Elche se está jugando la permanencia en la Primera División del fútbol español. Todo esto, faltando dos fechas para que concluya el torneo.

Revisa el gol anulado que reclamó el DT del Elche contra el Betis