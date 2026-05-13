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VIDEO. Metro ofrece taxis gratis en caso de fallas: cuándo se activa el beneficio y quiénes lo pueden usar

Luego de diversas fallas reportadas en las estaciones de Metro, se han habilitado diversos beneficios para ayudar a los usuarios.

Nicolás Lara Córdova

Metro ofrece taxis gratis en caso de fallas: cuándo se activa el beneficio y quiénes lo pueden usar

Metro ofrece taxis gratis en caso de fallas: cuándo se activa el beneficio y quiénes lo pueden usar / FRANCISCO PAREDES

En las últimas 48 horas se han reportado diversas fallas en las escaleras mecánicas y ascensores de acceso del Metro de Santiago.

El pasado lunes 11 de mayo, cinco personas quedaron atrapadas en un ascensor de la Estación Manquehue y tuvieron que ser rescatadas por personal de Bomberos.

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Ante esta situación, el gerente general de Metro de Santiago, Felipe Bravo, dio a conocer en conversación con Meganoticias la existencia de un beneficio poco conocido por los usuarios en caso de este tipo de fallas: taxis gratis.

¿Cómo funciona el beneficio del taxi gratis ofrecido por Metro de Santiago?

Felipe Bravo reconoció que durante el último tiempo han registrado una mayor frecuencia de averías. Por ello, indicó que los usuarios pueden solicitar ayuda al personal de Metro o llamar a los números de asistencia habilitados.

“Las personas pueden llamar a ese número o al 1411, que es nuestro número de emergencia. Personal de Metro las va a atender y les va a buscar una solución, ya sea llamando a un taxi para trasladarlas a la siguiente estación que tenga el ascensor operativo o buscando alguna alternativa”, explicó.

De acuerdo con lo señalado por Felipe Bravo, este beneficio no es nuevo y busca entregar distintas soluciones dependiendo del caso de cada usuario.

“Lo que no queremos ver son situaciones como las que, a veces, las personas, por desconocimiento o apuro, realizan de forma autónoma, porque además se exponen a accidentes”, cerró.

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