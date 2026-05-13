Colo Colo sufrió un duro traspié este miércoles en su visita al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde cayó por 1-0 ante Coquimbo Unido y perdió el liderato en la Copa de la Liga, a falta de una jornada para el cierre del Grupo A.

En un partido marcado por la ausencia de Maximiliano Romero y la suplencia de Javier Correa, Fernando Ortiz decidió apostar por la cantera en el sector ofensivo, formando con Francisco Marchant, Leandro Hernández y Yastin Cuevas, quienes dejaron buenas sensaciones en los primeros minutos.

A los 5’, los albos generaron la primera ocasión clara de peligro con un potente remate de Tomás Alarcón que fue contenido por la defensa pirata. Poco después, el propio Alarcón intentó sorprender con un tiro olímpico, pero Diego Sánchez reaccionó a tiempo y despejó el balón con lo justo para mantener su arco en cero.

El arquero del vigente campeón del fútbol chileno volvió a ser protagonista a los 13’, tras un disparo de Álvaro Madrid desde fuera del área. El remate salió al centro del arco, pero aun así obligó al “Mono” a despejar la pelota hacia un costado.

Sin embargo, la visita fue perdiendo intensidad, lo que permitió al elenco de Hernán Caputto asentarse en el juego y adueñarse del balón. Así, a los 35’, los locales lograron abrir el marcador mediante Luis Riveros, quien aprovechó un tiro de esquina desde la derecha y conectó un certero cabezazo que dejó sin opciones a Gabriel Maureria.

⚽💛🏴‍☠️ EL BARBÓN GOLPEÓ PRIMERO



El Pirata desató los festejos en el Sánchez Rumoroso, luego que Luis Riveros se elevara más que todos y anotara la apertura de la cuenta de Coquimbo Unido frente a #ColoColo, en este #MatchdayMiércoles.



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Tras el descanso, Ortiz buscó mayor peso ofensivo y decidió reemplazar a Álvaro Madrid por Lautaro Pastrán, aunque la modificación tuvo poco impacto en el arranque del complemento. Más tarde, a los 64’, ingresó Javier Correa, quien tardó solo cuatro en generarse una clara ocasión en el área chica, aunque no pudo marcar el empate.

Eso sí, el cambio que más llamó la atención fue el de Arturo Vidal. El volante de 38 años ingresó por Yastin Cuevas y, a diferencia de los partidos anteriores donde se desempeñó como líbero, esta vez se adelantó para instalarse en la zona de volantes, ubicándose en varios pasajes del partido detrás de Correa.

Pese a la insistencia, Colo Colo no logró acercarse al empate y terminó sufriendo una dura derrota que lo dejó segundo del Grupo A con 10 unidades. Coquimbo Unido, en tanto, tomó el liderato con 11 puntos y quedó con la primera opción de avanzar a semifinales. La tabla la completan Huachipato (5) y Deportes Concepción (1), ya eliminados.

De esta manera, todo se definirá en la última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga, donde el “Cacique” deberá visitar a los “Acereros” el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano. Por su parte, los “Piratas” harán lo propio ante el “León de Collao”, el viernes 5 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa.